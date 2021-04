Yhdysvallat vakuutti tukeaan Ukrainalle – Venäjä keskittää joukkojaan

Yhdysvaltain puolustusministeri, kenraali Lloyd Austin on vakuuttanut puhelussaan Ukrainan puolustusministeri Andrii Taranille, ettei Yhdysvallat jätä Ukrainaa yksin, jos Venäjä eskaloi aggressiotaan. Puhelinkeskustelu käytiin Yhdysvaltain aloitteesta eilen 1. huhtikuuta, kertoo Ukrainan puolustusministeriön lehdistöpalvelu.

Taran painotti Austinille, että Venäjä on kärjistänyt tilannetta sotatoimialueella eikä sitoudu tulitaukoehtoihin. Vastaavasti Austin ”vakuutti Yhdysvaltain ehdotonta tukea Ukrainan suvereniteetille, alueelliselle koskemattomuudelle ja euroatlantisille suhteille”. Samoin Austin tuomitsi ”Venäjän viimeaikaiset aggressiiviset ja provokatiiviset eskalaatiot Itä-Ukrainassa”,

Austin myös huomautti Yhdysvaltain tukeneen Ukrainaa 2 miljardilla dollarilla vuodesta 2014 lähtien sekä myöntäneen juuri uuden 125 miljoonan dollarin apupaketin vahvistamaan Ukrainan puolustuskykyä.

Puhelu oli jo toinen puolentoista kuukauden aikana. Maaliskuu on ollut Ukrainalle ja sen asevoimille raskas kuukausi, jonka aikana kaatui yhdeksän ukrainalaissotilasta.

Pahin päivä oli 25. maaliskuuta, kun venäläisjoukot rikkoivat heinäkuussa 2020 solmittua tulitaukoa tulittaen ukrainalaisjoukkojen asemia Minskin sopimuksen kieltämillä kranaateilla ja suurikaliiperisilla aseilla. Tulituksessa sai surmansa sai neljä ukrainalaissotilasta Shumin kylässä Donetskin pohjoispuolella. Tämä oli pahin yksittäinen päivätappio Ukrainalle sitten kesän 2020.

Yhteisöpalvelu Twitterissä on tänään julkaistu videoita Venäjän armeijan keskityksistä miehittämillään alueilla Luhanskissa ja Krimin niemimaalla. Eilen 1. huhtikuuta Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov uhkaili Ukrainaa ”tuhoamisella”, jos ”tilanne Donbasissa [Itä-Ukrainassa] eskaloituu”.

Wow. Military build up ongoing in full force on #Russia – #Ukraine border.

Video of Ukrainian tanks reportedly rolling today into the Luhansk & Donetsk region: pic.twitter.com/Nkh4yZMb3M

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 1, 2021