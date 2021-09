Yhdysvallat lahjoittaa puoli miljardia rokotetta

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti tänään, että maa lahjoittaa 500 miljoonaa Pfizerin koronarokotetta vähävaraisille maille ympäri maailman. Valkoinen talo toteaa, että Yhdysvallat on tämän jälkeen lahjoittanut yhteensä 1,1 miljardia rokotetta.

Yhdysvallat on jo lähettänyt 160 miljoonaa rokotetta vähävaraisiin maihin, ja se on enemmän kuin muut maat yhteensä ovat tehneet, Valkoinen talo laskee.

– Jokaista amerikkalaiseen käteen annettua rokotetta kohti lahjoitamme kolme rokotetta maailmalle.

EU-komissio ilmoitti heinäkuussa, että EU-maiden tavoitteena on lahjoittaa 200 miljoonaa rokotetta vähävaraisille maille.

Maailmassa on annettu yhteensä noin kuusi miljardia koronarokotetta. Päivittäin rokotteita annetaan noin 33 miljoonaa kappaletta, mistä seuraa, että kuukaudessa annetaan noin miljardi rokotetta.

Monissa länsimaissa valmistaudutaan jo kolmanteen rokotekierrokseen. Sen sijaan Burundissa, Pohjois-Koreassa ja Etiopiassa ei ole rokotettu kansalaisia vielä lainkaan.

Today, President Biden will announce that the U.S. is donating an additional 500 million Pfizer COVID-19 vaccines to low- and lower-middle income countries around the world, bringing the U.S. total global donation to over 1.1 billion doses.

— The White House (@WhiteHouse) September 22, 2021