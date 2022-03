Yhdysvallat ja Britannia kieltävät venäläisen öljyn ja kaasun tuonnin

Yhdysvallat kieltää venäläisen öljyn ja kaasun maahantuonnin, kertoo The Wall Street Journal. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ilmoitti kiellosta tiedotustilaisuudessa.

– Emme tue [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin sotaa. Teimme päätöksen läheisessä keskustelussa liittolaisten, etenkin Euroopan kanssa, Biden sanoi.

Bidenin mukaan on ymmärrettävää, että Euroopan maat eivät voi liittyä tuontikieltoon, koska ne ovat edelleen riippuvaisia venäläisestä energiasta.

The Wall Street Journalin mukaan Venäjän öljy muodostaa vain pienen osan Yhdysvaltojen raakaöljyn tuonnista. Yhdysvallat tuo suurimman osan tuodusta öljystään ​​Kanadasta, Meksikosta ja Saudi-Arabiasta.

Presidentti Bidenin mukaan molemmat pääpuolueet ovat päätöksen takana.

– Olemme yhtenäisiä tässä päätöksessä lisätä painetta Putinille. Vapauden puolustaminen maksaa, ja se maksaa myös meille, Biden sanoi.

Myös Iso-Britannia ilmoitti tänään lopettavansa öljyn tuonnin Venäjältä tämän vuoden loppuun mennessä.

Juttua muokattu 8.3.2022 kello 19.00: Lisätty tieto Britannian päätöksestä.

Today, I’m announcing that the United States is targeting a main artery of Russia’s economy.

We are banning all imports of Russian oil and gas.

— President Biden (@POTUS) March 8, 2022