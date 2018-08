Yhdysvallat aikoo perustaa avaruuden asevoimat 2020 mennessä

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence ilmoitti puheessaan Yhdysvaltain puolustusministeriön hallintorakennuksessa, Pentagonissa torstaina, että Yhdysvallat aikoo perustaa uuden puolustushaaran, joka keskittyy yksinomaan avaruusaseisiin ja avaruuden puolustamiseen.

Puolustushaara aiotaan perustaa vuoteen 2020 mennessä, uutisoi Abcnews.

– On aika kirjoittaa Yhdysvaltain asevoimien seuraava luku valmistautumalla seuraavaan taistelukenttään, jonne Yhdysvaltain parhaat ja rohkeimmat kutsutaan päihittämään kansaamme ja kansakuntaamme kohtaavat seuraavan sukupolven uhat.

– On aika perustaa Yhdysvaltain avaruusvoimat, varapresidentti totesi.

Varapresidentin mukaan Yhdysvaltain on noustava puolustamaan avaruusjärjestelmiään, sillä Yhdysvaltain avaruusherruutta pyritään jatkuvasti horjuttamaan.

– Yhdysvallat pyrkii aina rauhaan, niin avaruudessa kuin maassakin. Historia kuitenkin todistaa sen, että rauha voidaan saavuttaa vain voimalla. Yhdysvaltain avaruusvoimat tulee olemaan se voima avaruuden valtakunnassa, Pence julisti.

Yhdysvaltain asevoimat on jaettu viiteen eri osaan. Avaruuteen liittyvä kehitystyö puolustusvoimissa on aikaisemmin ollut ilmavoimien alaisuudessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump käski kansallisen avaruusneuvoston (National Space Council) kokouksessa kesäkuussa puolustusministeriötä aloittamaan erillisten avaruusvoimien perustamisen suunnittelemisen.

Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis hylkäsi ehdotuksen erillisistä avaruusvoimista vuonna 2017. Mattisin mukaan erillinen puolustushaara avaruustoimille oli turha.

Mattis kommentoi asiaa alkuviikolla ja kertoi olevansa täysin presidentin ehdotuksen takana.

Politicolle vuodettujen asiakirjojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin asialistalla Trumpin ja Putinin Helsingin kokouksessa olisi ollut avaruuteen sijoitettavien asejärjestelmien kieltäminen.

.@POTUS’ highest priority is the safety & security of the American people. And while too often previous administrations all but neglected the growing security threats emerging in space, @POTUS stated clearly that space is “a war-fighting domain, just like the land, air & sea." pic.twitter.com/t6UunHsaYr

— Vice President Mike Pence (@VP) August 9, 2018