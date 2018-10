Hannu Koivisto: Yhden totuuden ympäristöideologia

Hannu Koivisto on vapaa toimittaja Kurikasta.

Ympäristöajattelun pitää olla kokonaisvaltainen osa elinkeinoja ja yhteiskuntaa eikä erillinen irrallinen jarrumekanismi, kirjoittaa Hannu Koivisto.

Suomen pitää vajota todella pohjalle, ennen kuin lopetamme ympäristörutinan.

Suurimmassa vaarassa ovat luonnonvaramme. Jos emme hyödynnä kestävästi peltojamme, metsiämme, turvesoitamme, emmekä ymmärrä ruokatuotantomme merkitystä, jääkaappimme on lämmin ja tyhjä.

En tunne kuin yhden tutkijan Suomessa, jolla on ymmärrystä ja tietoa maatalouden ympäristökokonaisuudesta: peltojen vesistövaikutuksista, pintavalumista, kemiasta, fysiikasta, maaperäbiologiasta ja ennen kaikkea myös pellon kasvukunnosta. Useimmilla farmareista on tämä kokonaisvaltainen tieto käytännössä.

Kuten eräs perunafarmari asian kiteytti, peltomme ovat vain lainassa tulevilta sukupolvilta. Hoidetaan sitä huolella ja kestävästi.

Tutkijat ja tutkimukset ovat kapea-alaisia, ja niinkuin kuuluukin, ristiriidassa keskenään.

Yhtä totuutta ei olekaan, vaikka niin luulisi, jos julkisia mielipiteitä kuuntelee.

Otetaan esimerkiksi tämä suuri kipsivillitys. Kipsi on aivan ok, en minä sitä sano. Kipsistä on vain tullut lyhyt muoti-ilmiö, ainoa oikea tapa pelastaa Itämeren ja Saaristomeren fosforivalumat. Vaikka miten laskisi, niin maatalouden päästöt ovat vain osa kokonaisuutta.

Harva on huomannut, että kipsikin sisältää fosforia, kaksi kiloa tonnia kohti. Neljä tonnia kipsiä peltoon levitettynä tuottaa kahdeksan kiloa fosforia hehtaarille. Se on itse asiassa paljon. Kipsi on muuten kemiallisen lannoiteteollisuuden sivuvirta ja todennäköisesti teollisuuden lobbaama.

Poliitikot tekevät näiden asioita yksipuolisesti ja omaa kapeaa sektoriaan syynäävien tutkijoiden osin asenteeseen perustuvista tutkimustuloksista ohjelmapoliittisia päätöksiä. Usein ideologisin perustein. Köyhdytämme peltoja ja vesitämme kiertotalousajattelua, kun määräyksissä ei ole otettu huomion liukoisten ja kokonaisravinteiden eroa. Liukoiset ravinteet liukenevat nopeasti, kokonaisravinteet erittäin hitaasti. Keinolannoitteiden ravinteet ovat kaikki liukoisia.

Kun pelto köyhtyy ravinteista, kasvit kasvavat huonommin, valumat lisääntyvät ja ruokaa saadaan vähemmän ja tehottomammin.

Metsän käyttö on asia, joka jakaa mielipiteitä. Jos Suomessa ei puuta kaadeta, se kaadetaan jossain muualla, jos globaalisti ajatellaan.

Luvuista, esimerkiksi hiilidioksidipäästöistä, ollaan tutkijoiden keskuudessa yhtä mieltä. Mutta kun tullaan toimenpiteisiin ja johtopäätöksiin, niin mielipiteet jakaantuvat ristiin, riippuen kunkin omasta ideologiasta ja arvoista. Vanha puu toimii hiilivarastona. Metsän uudistaminen päätehakkuun jälkeen tekee metsästä muutaman vuoden viiveellä hiili-imurin.

Tutkimustukset ovat tärkeitä pohdittaessa ympäristöä. Tutkimustulokset ovat usein ristiriidassa keskenään. Yhteen tutkimukseen perustuvat väitteet eivät ole totuus.

Demokratia tuottaa vesitettyjä kompromisseja, se pitää hyväksyä. Eläinsuojelulain uudistus on tästä esimerkki.

Turvetuotantoa ollaan myös ajamassa alas. Erityisesti pienet paikalliset turvealueet loppuvat, kun määräyksiä tulkitaan yhä tiukemmin ja kaikkea vastustetaan. Esimerkiksi alle kymmenen hehtaarin turvealueet tuottavat itselle tai lähiympäristölle kestävää energiaa. Kahden tuhannen euron vuosibrutto ei kestä kymppitonnin luvituskustannuksia eikä kymppitonnin vuotuisia vesinäytekuluja. Tähän kun lisätään esimerkiksi Luonnonsuojeluliiton jokaista lupaa vainoava valitusprosessi, on selvää, että yrittäjä lopettaa ja paikallinen hyvinvointi kärsii.

On aika tehdä kompromisseja hyvinvoinnin, kansantalouden ja työllisyyden näkökulmatkin huomioiden. Silloin meillä olisi varaa myös suojella ympäristöä. Muuten ennen niin vireä kansakuntamme on matkalla ensimmäisessä luokassa helvettiin.

