Yhdeksänvuotias otti aseen – sotakuvasta tuli viraali

Venäjä on valloittanut maa-alueita, mutta Ukraina on voittanut informaatiosodan. Yksi Ukrainan sodan huomatuimmista mediahetkistä on ollut oheinen Oleksii Kyrychenkon kuva.

Kuvassa tyttö istuu ikkunalla tikkukaramelli suussaan ja haulikko käsissään. Hänen hiuksissaan näkyvät keltaiset ja siniset nauhat. Kuva lähti nopeasti viraaliksi.

Tyttö on yhdeksänvuotias ja hän on valokuvaajan tytär. Kyrychenko sanoo halunneensa saada maailman huomiota Venäjän aggressiolle.

Ase ei kuvaajan mukaan ollut ladattu ja tilanne oli lavastettu. Kuvan tunnelma sai kuitenkin esimerkiksi EPP-puolueen puolalaisen puheenjohtajan Donald Tuskin retwiittaamaan kuvan pakotekommentillaan lisättynä.

Just don’t tell her please that tougher sanctions would be too expensive for Europe! pic.twitter.com/dJUGPMzPZX

A 9 year old Ukrainian girl with a lollipop and a shotgun that's a damn shame she should be living her life laughing and playing thank you for your bravery and courage may God watch over you and #Ukraine #UkraineUnderAttack #RussiaUkraineCrisis #StandWithUkraine #StopRussia pic.twitter.com/IHN3E4m2w5

— Democrat BlueWave Proud Liberal (@curtquin) March 16, 2022