Yhdeksän uutta joutui tehohoitoon, nyt 30

Koronan vuoksi sairaalahoidossa on tällä hetkellä 223 potilasta.

Suomen koronavirustilanteen heikkeneminen on alkanut näkyä yhä selvemmin sairaalahoitoa tarvitsevien määrässä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan osastohoidossa on tällä hetkellä 223 henkilöä eli 82 enemmän kuin viime perjantaina.

Tehohoidossa olevien määrä on kasvanut yhdeksällä yhteensä 30 potilaaseen.

Erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa vuodeosastolla olevien määrä on suurin HYKS:n erityisvastuualueella, jossa potilaita on 126 kappaletta. Tampereen yliopistollisen sairaalan vastuualueella on 32 potilasta ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 26 potilasta.

Maanantaina kerrottiin yhdeksästä uudesta Covid-19-kuolemantapauksesta. Uusia tartuntoja vahvistettiin lauantaina 460, sunnuntaina 413 ja maanantaina 250 kappaletta.

Viimeisen kahden viikon aikana eniten uusia koronavirustapauksia on vahvistettu Helsingin ja Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirien alueilla.