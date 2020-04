Yhdeksän menehtynyt koronaan Helsingin hoivapalveluissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirustartuntoja on todettu myös Helsingissä hoivapalvelujen asiakkailla.

Tartuntoja on tähän asti ollut kolmessa kaupungin omassa ja kolmessa ostopalveluyksikössä. Koronavirustartunnan on saanut yhteensä 26 asukasta. Heistä on menehtynyt yhdeksän.

Helsingin kaupungin mukaan tartunnasta epäillyt asukkaat pidetään erillään muista asukkaista ja heidän vointiaan seurataan tehostetusti. Heidät hoidetaan omassa huoneessa.

– Samalla kuitenkin huolehditaan, että asukkaan turvallisuuden tunne säilyy ja että hän ei koe itsenään yksinäiseksi. Pidämme myös tiiviisti yhteyttä sairastuneen läheisiin, sanoo Helsingin kaupunki-, sosiaali- ja terveystoimiala tiedotteessaan.

Tartuntatilanteissa henkilökunta käyttää suojaimia, muun muassa suu-nenäsuojainta ja suojatakkia. Lisäksi koko yksikössä tehostetaan käsihygieniaa ja siivousta. Noudatamme tartuntatilanteissa STM:n ohjeita henkilösuojainten käytöstä.

– Eristämistoimenpiteet saattavat ymmärrettävästi aiheuttaa asukkaille epämukavuutta ja heidän läheisilleen huolta. Yritämme kaikesta huolimatta tarjota asukkaille mahdollisimman turvallista hoivaa, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kertoo.

Helsingillä on noin 4410 ympärivuorokautisen hoivapalvelun paikkaa. Näistä hieman yli puolet on kaupungin omissa yksiköissä ja puolet ostopalveluyksiköissä.