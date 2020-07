Näin vältät sakot ”väärin päin” pysäköidessä

Auton voi jättää tien vasemmalle puolelle, kun se ei vaaranna tai haittaa muita.

Kesäkuussa voimaan astunut uusi tieliikennelaki sallii pysäköinnin nyt myös vasemmalle puolelle. Uutta pysäköintimahdollisuutta koskee kuitenkin omat liikennesääntönsä, Liikenneturva muistuttaa.

Vasemmalle voi pysäköidä ainoastaan silloin, kun se ei vaaranna eikä haittaa muita tienkäyttäjiä. Mahdollista sulkuviivaa ei saa tässäkään tapauksessa ylittää.

– Lisäksi on muistettava myös muut pysäköintiin liittyvät säännöt ja rajoitukset, aivan kuten ”normaalistikin” pysäköidessä. Kun liikennemerkit näkyvät vain vastakkaiseen suuntaan, on vasemmalle pysäköidessä tiedettävä tai käytävä erikseen varmistamassa, millaisia rajoituksia kyseisellä paikalla on tai onko pysäköinti ylipäätään sallittua, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen muistuttaa.

Moni on jo ehtinyt kokeilla uutta pysäköintimahdollisuutta, jonka perimmäinen tarkoitus on sujuvoittaa jakeluliikennettä. Ongelmia kuitenkin voi syntyä, jos pysäköinnin lainmukaisuutta ei varmista. Mahdollisuutta on käytettävä harkiten ja tarkkana on oltava.

– Yksi unohtuva perusasia voi olla se, että viiden metrin matkalla ennen suojatietä ei edelleenkään saa pysäköidä. Vasemmalle parkkeerattaessa onkin katsottava oikea etäisyys ikään kuin peilikuvana eli liikenteen kulkusuunnasta, Valtonen huomauttaa.

Sekä ruutuun lähtiessä että sieltä poistuttaessa on käytettävä vilkkua. Vasemmalle pysäköinti edellyttää myös ennakointia.

– Tämä on hyvä tiedostaa myös esimerkiksi ohi pyöräillessä, vaikka toki oven turvallinen avaaminen onkin autosta nousevan kuljettajan tai matkustajan vastuulla. On siis varmistettava, ettei ovea avaa pyöräilijän tai kenenkään muunkaan eteen.