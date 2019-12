Yhä vailla vastausta: Ketkä olivat kuulussa al-Hol-iltakoulussa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Kai Mykkänen ei ymmärrä, miksi hallitus niin kauan toimi ilman päätöstä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ei kokoomuslaisten mielestä vastannut tiistaina eduskunnassa kovinkaan moneen al-Hol-leiristä tehdyssä välikysymyksessä esitettyyn 18 kysymykseen.

– Hallitus vastasi hyvin yleisellä tasolla. Lähinnähän saimme vastauksia osaan kysymyksistä sillä tasolla, että hallitus maanantaina teki poliittisen linjauksen eli tavallaan myönsi että tässä tarvitaan valtioneuvoston linjaus, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

– Mutta miksi tässä on yritetty mennä ilman sitä? Siihen ei oikein ole saatu vastausta.

Välikysymyskeskustelussa eduskunnassa puhuttiin paljon, mutta ei kovin paljoa itse välikysymyksen aiheista. Kai Mykkänen nostaa vastausta vaille jääneistä myös viidennen kysymyksen.

Se kuului ketkä olivat paikalla hallituksen iltakoulussa (lokakuun lopussa) ja mikä on hallituksen Haavistolle antama mandaatti toimia asiassa?

– Jäi edelleen auki, miksi tarina oli joulukuun alussa että oikeuskanslerin linjaus riittää, mutta sitten on sanottu että iltakoulun linjaus riittää. Kun huomattiin, ettei oikeuskanslerin linjaus ollutkaan oikeasti toimiin velvoittava ja mandatoiva, Kai Mykkänen kuvailee.

– Ketkä siellä iltakoulussa ovat olleet paikalla? Kukaan keskustalainen ei ole minun kuulleni vielä myöntänyt olleensa, Mykkänen ihmettelee.

– Ja kun Pekka Haavisto ei suostunut kertomaan keitä siellä oli paikalla, niin kysyisin tarkemmin. Oliko esimerkiksi sisäministeriön hallinnonalan virkamiehiä paikalla – siis suojelupoliisia, rajavartiostoa, poliisia, ministeriötä – koska heillä on turvallisuusvastuu? Olisi tärkeää tietää, että jos hallitus on jonkun mandaatin siunannut, niin kai siinä on katsottu sekä Suomen turvallisuutta että näiden kansalaisten hakua.

Kai Mykkäsen mukaan välikysymyksellä saavutettiin kuitenkin paljon.

– Hyvää on se, jos hallitus nyt aidosti keskittyy lapsiin. Viikko sitten vielä oli perusteltuja väitteitä siitä, että sieltä oltaisiin tuomassa koko porukka eli myös aikuiset, kerralla.

– Jos nyt keskitytään lapsiin, jos nyt tarkistetaan terrorismilainsäädäntöä kireämmäksi – se olisi erittäin tärkeätä. Ja jos nyt hallitus tekee laillisesti ja vastuun ottaen nämä päätökset valtioneuvostossa, aloittaen nyt eilisestä linjauksesta, niin välikysymys on selvästi jo kannattanut eli sillä on ollut vaikutusta.

