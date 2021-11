Yhä uusi ennätys: Suomessa todettu 1406 uutta koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on vuorokaudessa rekisteröity 1 406 uutta koronavirustartuntaa. Tämä on jälleen enemmän kuin yhtenäkään yksittäisenä vuorokautena aiemmin.

Viikko sitten perjantaina vastaava luku oli 1 191.

THL ei enää ilmoita koronatartuntalukuja viikonloppuisin. THL:n mukaan epidemiaa ei voi enää kuvata vuorokautisilla tartuntaluvuilla kuten aiemmin. Muun muassa testauksen vähenemisestä seuraa, että luvut eivät enää välttämättä ole samalla tavalla vertailukelpoisia. Testimäärien väheneminen voi olla osasyy siihen, että todettuja tapauksia on vähemmän kuin ennen.

(juttu päivittyy)

Don't tell me "cases are irrelevant"

That means you don't understand:

—Cases beget cases. People getting sick. Surges.

—Cases beget #LongCovid

—Cases beget hospitalizations & deaths

—Cases driveevolution and the pandemic

—That you have no idea what your are posting about

— Eric Topol (@EricTopol) November 24, 2021