Yhä useampi valmis vaihtamaan paikkakuntaa etätöiden jatkuessa

Suomalaiset kokevat selviävänsä asumismenoista yhtä hyvin kuin ennen koronaa.

Yhä useampi suomalainen kertoo etätyön edelleen lisääntymisen vaikuttavan heidän asumissuunnitelmiinsa. Yhä useampi on tarvittaessa valmis muuttamaan jopa kauemmas työpaikastaan esimerkiksi toiselle paikkakunnalle.

Asia ilmenee Nordean teettämästä kyselytutkimuksesta.

Vuosi sitten 56 prosenttia vastaajista kertoi, ettei etätyön mahdollinen lisääntyminen vaikuta heidän asumissuunnitelmiin, tänä keväänä vastaava luku on 50 prosenttia.

– Tutkimuksen mukaan niiden osuus, jotka ilmoittavat etätyön lisääntyessä olevansa valmiita muuttamaan kauemmas työpaikastaan, jopa toiselle paikkakunnalle, on jatkanut kasvuaan. Vuosi sitten vain 2 prosenttia vastaajista kertoi olevansa tähän valmis, ja nyt muuttamisen valmiita kertoi olevansa 6 prosenttia vastaajista. Vaikka luku on edelleen suhteessa vaatimaton, kertoo sen kasvuvauhti siitä, että saatamme olla suuremman muutoksen kynnyksellä. Tietotyöläisten ei välttämättä tarvitse tulevaisuudessa asua kasvukeskuksissa, ja kyseessä voi olla vastavoima pitkään jatkuneelle kaupungistumiskehitykselle, sanoo Nordean ekonomisti Juho Kostiainen tiedotteessa.

Suomalaiset kokevat selviytyvänsä asumismenoista yhtä hyvin kuin ennen koronavirus-pandemiaa. Hankaloitumista kokevat etenkin 18–34 -vuotiaat, vuokralla asuvat, yksinasuvat ja yksinhuoltajat sekä heikommin taloudellisesti toimeentulevat. Työttömyyden kasvu ja lomautukset ovat näkyneet etenkin nuorten työmahdollisuuksien vähenemisenä palvelualoilla, joka vaikuttaa heidän asumismenoista suoriutumiseen.

– Olemme seuranneet tarkasti sitä, miten suomalaiset kokevat asumismenonsa pandemian aikana. Keväällä 2020 asiaa kysyttäessä kolme neljäsosaa vastaajista ilmoitti selviävänsä hyvin asumismenoista, ja nyt vuoden päästä olemme tilanteessa, jossa asumismenoista selvitään pääasiassa yhtä hyvin kuin ennen pandemiaa. Se on tietysti valtavan positiivinen asia, ja näkynyt myös vilkkaana kaupankäyntinä, kuvailee Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala.

Asuntomarkkinoiden veto on jatkunut erittäin vahvana viime kesästä lähtien, ja asuntokauppojen määrä on pysynyt korkealla myös alkuvuonna. Asuntokysynnän vilkastuminen on näkynyt myös asuntojen hintojen nousuna etenkin kasvukeskuksissa.

– Jos asuntokaupassa on myyjän markkinat, on vuokrapuolella nyt vuokraajan markkinat. Vuokrailmoitusten määrä on noussut paikoittain jopa 50 prosenttia Valinnanvaraa on, jolloin vuokrasta voi päästä neuvottelemaan, Pajala vinkkaa.

Kyselytutkimuksen toteutti Kantar TNS. Vastaukset kerättiin 4.-8. maaliskuuta 2021 ja siihen vastasi yli tuhat suomalaista.