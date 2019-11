Yhä useampi uskoo litteään Maahan – ”painovoimaa ei ole nähty”

Joka kuudes yhdysvaltalainen epäilee Maan pyöreyttä.

Yhdysvalloissa joka kuudes aikuinen epäilee kyselytutkimuksen mukaan, ettei Maa ole pyöreä, kertoo CNN. Litteään Maahan uskovien joukko on kasvanut vauhdilla, verkkoyhteisöissä on satoja tuhansia jäseniä ja aiheeseen liittyvät videotuotannot saavuttavat miljoonia katsojia.

”En ole koskaan nähnyt minkään kasvavan näin nopeasti”, sanoo Dallasissa järjestettävän kansainvälisen litteä maa -konferenssin perustaja Robbie Davidson.

Davidsson kertoo ensin itsekin nauraneensa ajatukselle Maan litteydestä, mutta tulleensa toisiin aatoksiin todettuaan, ettei pysty todistamaan sen pyöreyttä. Hänen mukaansa kyseessä on salaliitto, jolle on ilmeinen selitys.

”Sanotaan vaikka, että on vastustaja, on piru, on paholainen. Hänen koko työnsä on vakuuttaa maailma siitä, ettei Jumalaa ole olemassa. Hän on tehnyt erinomaista työtä vakuuttaessaan ihmisiä siitä, että olemme vain satunnaispilkku äärettömässä universumissa”, Davidsson sanoo.

Hänen mukaansa litteä Maa, Aurinko, Kuu sekä tähdet ovat kaikki yhden kuvun sisällä.

”Tämä kaikki tulee esiin, jos he laittavat Kuuhun videokameran, joka antaa 24/7-kuvaa.”

Davidson korostaa, ettei hänen yhteisössään kukaan usko Maan olevan avaruudessa oleva lentävä pannukakku. Heidän mukaansa avaruutta ei vain ole olemassa, Maa on paikallaan ja kuulennot lavastettiin. Painovoimasta ei ole yhtä selvää linjaa, mutta Davidson muistuttaa, ettei kukaan ole koskaan nähnyt sitä.

Hänen mukaansa kukaan ei myöskään putoa reunan yli. Useimmat yhteisön jäsenet uskovat Maan olevan pyöreä kiekko, jota reunustaa Antarktiksen muodostama jäämuuri. Kaikkia vastauksia litteään Maahan uskovillakaan ei kuitenkaan ole.

”Ihmiset eivät todella tiedä, mitä 100% Maasta on, me vain kyseenalaistamme sen mitä meille kerrotaan. Rakastamme tiedettä.”

Kentin yliopiston sosiaalipsykologian professori Karen Douglas arvioi, että salaliittoteorioihin liittyy myös sosiaalisia puolia, sillä ihmisillä on hänen mukaansa tarve säilyttää positiivinen näkemys itsestään ja ryhmistä, joihin kuuluu. Hänen mukaansa tärkein syy uskomuksille on kuitenkin tarve tuntea olonsa maailmassa turvalliseksi.

”Tunnet kuinka sinulla on parempi ote elämään ja universumiin. Se on nyt paremmin hallittavissa”, hän luonnehtii.

Kyse on Douglasin mukaan toki myös epäluulosta.

”Näyttää siltä, että ihmiset eivät kasvavassa määrin luota tiedemiehiin ja asiantuntijoihin tai heidän motiiveihinsa.”

Elokuvia litteästä Maasta yhteisölleen tehnyt elokuvatuottaja Mark Sargent myöntää salaliittoteoriassa olevan yhden huonon sivuvaikutuksen. Kun asiaan alkaa uskoa, alkaa käydä läpi kaikkea aiempaa skeptisyyttään.

”Yhtäkkiä sinusta tulee yksi niistä ihmisistä, jotka epäilevät voiko mihinkään valtavirtamedian tietoon luottaa.”