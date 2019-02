”Ydinvoimalla vielä pitkään keskeinen rooli sähköntuotannossa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtajan mukaan ydinvoimalla vielä on pitkään keskeinen rooli sähköntuotannossa.

– Ydinvoimalla on vielä pitkään keskeinen rooli ilmastoystävällisessä sähköntuotannossa, kun fossiilisia polttoaineita on korvattava nopeasti päästöttömillä tavoilla tuottaa energiaa. Tämä rooli korostuu lähivuosina ja tulevina vuosikymmeninä, jolloin globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä dramaattisesti ilmastomuutoksen pysäyttämiseksi, totesi työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Riku Huttunen tiistaina Helsingissä Nordic Nuclear Forum -konferenssissa.

Hän totesi, että tarvitaan nopeasti toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kaikilla talouden osa-alueilla. Energia-alalla suurin huoli on se, että maailman energiantuotannosta yli 80 prosenttia perustuu edelleen fossiilisiin polttoaineisiin.

– Meidän on onnistuttava katkaisemaan talouden kasvun ja päästöjen kasvun välinen yhteys. Tarvittava muutos edellyttää energiantuotantoon valtavan määrän uusia investointeja, jotka lisäävät resurssitehokkuutta esimerkiksi kiertotalouden kautta ja joilla lisätään päästötöntä energiantuotantoa. Myös uusiutuvien energialähteiden ja teknologioiden laaja käyttö globaalisti ovat ratkaisevan tärkeitä.

Huttusen mukaan ydinvoiman roolia ei kuitenkaan saa unohtaa.

– Monissa maissa ydinenergialla on keskeinen osa vähähiilisessä sähköntuotannossa. Meillä Suomessa sähköntuotannosta jo 80 prosenttia on hiilidioksidipäästötöntä ja sen osuus kasvaa edelleen uusiutuviin energialähteisiin ja ydinvoimaan tehtävien investointien ansiosta, hän korosti.

Huttunen totesi, että Olkiluoto 3 -laitosyksikön rakentaminen on antanut oppia kaikille osapuolille.

– Meidän kannalta keskeisintä on kuitenkin lopputulos: että turvallinen ja luotettava voimalaitos saadaan verkkoon tuottamaan päästötöntä sähköä. Juuri nyt näyttää siltä, että olemme hyvin lähellä tätä vaihetta. Valtioneuvosto saattaa jo muutaman viikon kuluttua antaa päätöksen laitoksen käyttöluvasta. Tällöin täysmittainen kaupallinen sähköntuotanto voisi alkaa vuoden 2020 alussa, hän arvioi.