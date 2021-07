”Ydinvoima kuuluisi EU:n kestävän rahoituksen piiriin”

Ydinvoiman kohtelu on edelleen epäselvä.

Euroopan komission kestävän rahoituksen taksonomia eteni viime perjantaina (2.7.2021), kun kahden asiantuntijaryhmän arvio ydinvoimasta julkaistiin.

Energiateollisuus ry:n mukaan arvioinnit käsittelivät komission oman tutkimuskeskuksen (Joint Research Centre, JRC) viime keväänä julkaisemaa raporttia, joka osoitti, että ydinvoima tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista eikä ole muita energian tuotantomuotoja haitallisempaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

– Ydinvoima kuuluisi ehdottomasti kestävän rahoituksen taksonomian piiriin, mutta valitettavasti sen kohtalo on edelleen epävarma. Kestävän rahoituksen säädösten on oltava teknologianeutraaleja, eli kaikille energian tuotantomuodoille pitää asettaa samantasoiset vaatimukset, myös ydinvoimalle, sanoo Energiateollisuus ry:n asiantuntija Kati Takala tiedotteessa.

Taksonomiassa luokitellaan, millaisilla ehdoilla eri energiantuotantomuotoja voidaan kutsua kestäviksi sijoitustuotteiksi jatkossa.

Raportti hyvin kattava

Asiantuntijaryhmät, Euratom sopimuksen Artikla 31 -ryhmä ja SCHEER-komitea (The Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks), pitivät komission tutkimuskeskuksen raporttia monin osin kattavana, mutta SCHEER-komitea toivoo myös lisäselvityksiä. Artikla 31 -ryhmän mietintöön on jätetty yksi eriävä mielipide.

– Euratom Artikla 31 -asiantuntijaryhmä pitää komission tutkimuskeskuksen raportin johtopäätöksiä tieteelliseen näyttöön perustuvina sekä EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä standardeja riittävinä ympäristön ja terveyden kannalta. Ryhmä pitää myös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta nykytiedon valossa turvallisena ja teknologiaa jo saatavilla olevana. Suomi on edelläkävijä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa, kun maailman ensimmäinen geologinen loppusijoitusratkaisu, ONKALO®, avautuu 2020-luvulla, Takala toteaa.

– SCHEER-komitea piti myöskin monin osin komission tutkimuskeskuksen raporttia kattavana. Se kuitenkin kyseenalaisti sen, voiko komission tutkimuskeskuksen tekemien eri energiantuotantomuotojen vertailujen perusteella todeta, että ydinvoima ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle tai terveydelle. Tässäkin muistuttaisin teknologien tasavertaisen kohtelun tärkeydestä. Ryhmä toivoo lisäselvityksiä myös muista aiheista, Takala sanoo.

Energiateollisuuden mukaan ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää sähkön käytön lisäämistä lämmityksessä, teollisuudessa ja liikenteessä. Puhdasta energiaa tarvitaan myös vedyn valmistamiseen. Päästöttömällä sähköllä voidaan korvata fossiilisia energialähteitä, mutta samalla sähköä tarvitaan lisää.

Komissio julkaisee kestävän rahoituksen strategian huomenna tiistaina (6.7.2021). Energiateollisuus kertoo, että ennakkotietojen mukaan komissio on edelleen sitoutunut strategiassaan ydinvoiman arviointiprosessiin ja on aikeissa antaa erillisen delegoidun säädöksen, joka kattaisi myös ydinvoiman.

– On tärkeää, että Suomen päättäjät tekevät töitä sen eteen, että myös ydinvoima huomioidaan asianmukaisesti kestävän rahoituksen taksonomiassa ja että prosessi nojaa vahvasti tieteeseen. Ilman lähes päästötöntä ydinvoimaa on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, saavuttaa EU:n asettamat ilmastotavoitteet, Takala sanoo.