Ydinmoottori sallisi pikamatkat Marsiin

Yhdysvaltain Seattlessa toimiva Ultra Safe Nuclear Technologies -yhtiö ilmoittaa kehittäneensä uudenlaisen lämpöydinmoottorin (NTP) avaruusaluksiin.

Avaruusjärjestö Nasan arviointiin lähetetyn konseptin kerrotaan olevan aiempia malleja turvallisempi ja luotettavampi.

Ydinmoottori olisi huomattavasti nykyisin käytettäviä kemiallisia rakettimoottoreita tehokkaampi. Niiden avulla lentoaikaa Marsiin voitaisiin lyhentää noin yhdeksästä kuukaudesta vain kolmeen kuukauteen.

Avaruusjärjestöjen ohella myös kaupalliset toimijat voisivat hyödyntää nopeita yhteyksiä esimerkiksi Maan ja Kuun kiertoratojen välillä.

Yhtiön pääinsinööri Michael Eadesin toteaa teknologisen kehityksen mahdollistaneen miehitetyille lennoille sopivan ja turvallisen moottorin kehityksen. Hänen mukaansa aiempiin ydinmoottoreihin liittyneet turvallisuusongelmat on pystytty välttämään.

Avaruuslennoilla käytettävien ydinmoottoreiden testit aloitettiin jo 1950-luvulla. Yhdysvallat lopetti oman kehitystyönsä kaksi vuosikymmentä myöhemmin avaruussukkulahankkeen myötä.

