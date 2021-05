Ydinkoe synnytti ennen tuntemattoman ”mahdottoman” aineen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uutta löytöä voidaan käyttää ydinkokeiden paljastamiseksi.

Yhdysvaltojen New Mexicosta on löydetty ”mahdottomiksi” kutsuttuja kvasikiteitä alueelta, jossa vuonna 1945 tehtiin maailman ensimmäinen ydinkoe. Asiasta kertoo Nature.

Kvasikide on kiinteä aineita, joka ovat rakenteeltaan järjestynyt, mutta jaksoton. Kvasikiteitä voidaan valmistaa synteettisesti, mutta tuore löytö on tutkijoille täysin uusi. Alueelta löydetty raudasta, piistä, kuparista ja kalsiumista koostuva aine on nimittäin tiedeyhteisölle entuudestaan tuntematon.

Uudesta aineesta kirjoitetaan tuoreessa Proceedings of the National Academy of Science -tiedejulkaisussa.

Princetonin yliopiston professori Paul Steinhardt uskoo, että uutta kvasikidettä voidaan hyödyntää salaisia ydinkokeita selvitettäessä.