”Xi Jinpingin sortokoneistosta on vaiettava”

Mielikuva Kiinan menestyksen vääjäämättömyydestä on professorin mielestä hataralla pohjalla.

Sata vuotta sitten perustettu Kiinan kommunistipuolue nousi Mao Zedongin johdolla valtaan vuonna 1949. Viime vuosina puolueen linja on palannut monessa suhteessa autoritaarisemmaksi kuin kertaakaan sitten Maon kuoleman.

Kiinan nykyinen presidentti ja puoluejohtaja Xi Jinping vannoo Harvardin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Tony Saichin mukaan kommunistipuolueen vahvan ja yhtenäisen organisaation nimiin.

Xi pitää hänen mukaansa huolen siitä, että puolueen tarinaa kaiutetaan mahdollisimman myönteisessä valossa sen omassa propagandakoneistossa, puoluekouluissa, julkaisuissa ja valtiollisilla televisiokanavilla.

– Asia, jonka hän tietenkin jättää käsittelemättä, on sortokoneisto. Jos lipeät siitä, mikä on sallittua, vahva sortokoneisto käy rajusti kimppuusi, Saich sanoo The New Yorkerin haastattelussa.

Koko historiansa ajan Kiinan kommunistipuolue on hänen mukaansa tavoitellut maailmanjärjestystä, jossa Kiinan asema olisi aiempaa vahvempi. Alkuvaiheessa siihen pyrittiin proletariaatin globaalin vallankumouksen kautta, nykyisin pikemminkin muokkaamalla olemassa olevaa maailmanjärjestystä Kiinalle suosiollisemmaksi.

Noustuaan puolueen ja maan johtoon Xi Jinping keskitti valtaa itselleen nopeudella ja tarmolla, joka Saichin mukaan yllätti useimmat niin Kiinassa kuin sen ulkopuolella.

– Uskon, että hän ajatteli Kiinan kulkevan väärään suuntaan ja että asiat olivat kaoottisessa, sekavassa tilassa. Ajattelen myös, että hän on puolueen mies. Hän on puolueen tuote. Hän uskoo puolueeseen ja siihen, että vain puolue kykenee toteuttamaan oikeanlaista politiikkaa Kiinan viemiseksi eteenpäin, kommunistipuolueen historiaa käsittelevän kirjan From Rebel to Ruler: One Hundred Years of the Chinese Communist Party julkaissut Saich sanoo.

”Ongelmat on kohdattava”

Jos Xi Jinpingin johtamaa Kiinaa tarkastelee vain Pekingistä, Shanghaista tai Shenzenistä käsin, syntyy Saichin mukaan herkästi illuusio jopa pelottavan voimakkaasta valtiosta. Kun liikkuu Kiinan maaseudulla, havaitsee kuitenkin monia ongelmia.

– On mielestäni vältettävä yleistyksiä, joiden mukaan Kiinan talouskasvu ja vaikutusvallan vahvistuminen jatkuisivat pidättelemättöminä, sillä useimmat niistä tekijöistä, jotka ovat maan talouskasvua viime vuosikymmeninä tukeneet, ovat nyt hiipuneet tai poissa, Saich sanoo.

– Ulkomaiset investoinnit eivät jatkuvasti lisäänny, mutta säilyvät merkittävinä. Kaupankäynti jatkuu, mutta ei voi enää juuri kasvaa, ja niin edelleen. Meidän on todellakin syytä pohtia erilaisia Kiinan kehityksen skenaarioita ja ottaa huomioon ne potentiaaliset ongelmat, jotka se joutuu tulevaisuudessa kohtaamaan, hän toteaa.