Xi Jinpingin kirjalle voi Kiinassa antaa vain viiden tähden arvostelun

Ikävämmät kommentit Amazonissa on poistettu.

Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteeri ja maan presidentti Xi Jinping on kirjoittanut teoksen The Governance of China.

Times kertoo, että Amazon on suostunut sallimaan sivuillaan kirjalle Kiinassa vain parhaat arvostelut.

Kriittiset äänet koskien Xin kirjoja on poistettu. Niihin kuuluvat sekä tykkäykset, kommentit että arvostelut Amazonin Kiinan saitilla.

Amazonin kerrotaan suostuneen Pekingin vaatimuksiin kirjasta noin kaksi vuotta sitten.

Amazon agreed to allow only five-star reviews for Xi’s book in China. WTF!! https://t.co/EEt5xgXF6i — Bill Browder (@Billbrowder) December 24, 2021