Wuhanin lennolta palanneet ruiskutettiin letkuilla kiitoradalla

Indonesia on palauttanut evakuointilennoilla noin 250 maansa kansalaista koronavirustapausten polttopisteenä olevasta Wuhanin miljoonakaupungista Kiinasta.

The Mirrorin uutisoimalla videolla (alla) lentokoneesta rappusia alas laskeutuvia matkustajia odottaa Indonesian Batamin lentokentällä kemikaalisuojapukuun pukeutunut terveydenhoitohenkilökunta, joka ruiskuttaa Indonesiaan lentäneiden matkustajien päälle suihkuilla desifiointiainetta heti, kun nämä astuvat ulos lentokoneesta.

Viranomaiset eivät ole vahvistaneet, mitä ainetta matkustajien päälle suihkutettiin. Lentokentällä otetussa videon mukaan henkilökunnan varusteisiin on merkitty teksti ALKOHOL, alkoholi.

The Jakarta postin mukaan lentokone saapui Indonesiaan sunnuntaina. Laskeutumisen jälkeen matkustajat kuljetettiin Natunan saaren sotilastukikohtaan, missä he pysyvät karanteenissa kahden viikon ajan. Näin pyritään maan mukaan seuraamaan mahdollisia oireita ja välttämään taudin leviämistä.

Indonesiassa ei ole tehty toistaiseksi raportoitu yhtään vahvistettua koronavirustapausta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tiistaina tehdyn päivityksen mukaan uuden koronaviruksen (2019-nCoV) tartuntoja on todettu maailmalla yhteensä noin 20 500.

Myös Hongkongissa raportoitiin South China Morning Postin mukaan tiistaina ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema. Tapaus on toinen Manner-Kiinan ulkopuolella. Viikonloppuna yksi henkilö kuoli tautiin Filippiineillä.

Yhteensä virustautiin kuolleiden määrä on noussut yli 420:een.

