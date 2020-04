Wuhanin laboratoriossa tehtiin vaarallista virustutkimusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA:n ulkoministeriö varoitti laboratorion turvallisuusongelmista jo vuonna 2018.

Yhdysvaltojen ulkoministeriön asiantuntijat vierailivat kaksi vuotta sitten useita kertoja tartuntatautilaboratoriossa Kiina Wuhanissa ja lähettivät kahteen otteeseen varoituksen Washingtoniin laitoksen riittämättömistä turvatoimista ja muista ongelmista. Asiasta uutisoivan Washington Postin mukaan amerikkalaisten selvitysten kohteena olleessa Wuhanin virologian instituutissa tehtiin muun muassa riskialtista tutkimusta lepakoiden koronaviruksilla.

Yhdysvaltojen Kiinan-suurlähetystön kahden vuoden takaisten varoituskirjeiden kerrotaan herättäneen amerikkalaispäättäjien keskuudessa keskustelua siitä, onko kyseinen laboratorio tai toinen Wuhanissa sijaitseva tutkimuslaitos nykyisen koronaepidemian mahdollinen alkulähde. Laboratorion tuotteeksi virusta ei kuitenkaan epäillä. Tässä alkuteoriassa kyse olisi vuodosta, siis huolimattomuuden tai puutteellisten turvatoimien aiheuttamasta vahingosta, jossa virus olisi päässyt leviämään laboratoriosta.

Märkätoreja ja lepakkoluola

Koronaepidemian voidaan suurella varmuudella sanoa lähteneen Kiinan Wuhanista joskus viime vuoden lopulla. Kiinan hallinto pyrki alkuun salailemaan ja vähättelemään epidemiaa ja kohtalokasta aikaa mitä todennäköisimmin menetettiin. Alkuun virus liitettiin erääseen Wuhanin niin kutsuttuun märkätoriin. Nature Medicine -tiedelehdessä maaliskuun lopussa julkaistun tutkimuksen perusteella teoria ei kuitenkaan välttämättä ole pitävä. Sama tutkimus kuoppasi myös villeimmät teoriat ihmisen ihmisen valmistamasta viruksesta.

Sen mukaan SARS-CoV-2-virus muistuttaa noin 96-prosenttisesti lepakoista löytyviä koronaviruskantoja. Rakenteellisten erojen vuoksi pidetään epätodennäköisenä, että tauti olisi siirtynyt suoraan lepakosta ihmiseen ja jatkanut leviämistä. Keväällä puhjennut pandemia edellyttää, että ennen alkuperäistä siirtymää tai sen jälkeen tapahtuneet mutaatiot ovat lisänneet viruksen kykyä levitä sujuvasti ihmisestä ihmiseen. Tartuntaketjut olisivat siis voineet jatkua melko pitkään Kiinassa ennen uuden viruksen havaitsemista. Tietyt koronaviruksen ominaisuudet vaikuttavat syntyneen evoluution kautta immuunijärjestelmän välttämiseksi.

Viruksen on pohdittu voivan olla myös peräisin Kiinaan salakuljetetuista malaijanmuurahaiskävyistä. Eläimistä löytyvät koronavirukset ovat geneettisesti hieman erilaisia kuin lepakoista löytyvät, mutta tietyt rakenteelliset piirteet ovat lähellä SARS-CoV-2-virusta.

Yksi mielenkiintoinen juonne on Yunnanin lepakkoluola. Washington Postin näkemissä amerikkalaisasiakirjoissa mainitun Wuhanin virologian instituutin tutkijat löysivät luolan vuonna 2004. Lepakoista otetuissa näytteissä havaittiin satoja viruskantoja, jotka olivat läheistä sukua vuosituhannen alussa levinneeseen SARS-koronavirukseen. Tutkimusta johtaneen Shi Zhenglin mukaan eräs viruskanta on lähes identtinen SARS-CoV-2:n kanssa.

Noin kolmelta prosentilta luolan lähellä asuvista ihmisistä on löydetty verikokeissa viruksen vasta-aineita. Se voisi viitata jo vuosia kestäneisiin tartuntoihin.

”Pandemian riski”

Wuhanin virologian instituutista tuli vuonna 2015 Kiinan ensimmäinen korkeimman suojaustason tartuntatautilaboratorio. Alkuvuodesta 2018 lähetetyissä amerikkalaisviranomaisten arkaluontoisiksi merkityissä diplomaattisissa kirjeissä varoitetaan laitoksen turvallisuuteen ja johtamiseen liittyvistä puutteista. Kirjeissä kerrotaan myös laboratorion työstä lepakoiden koronavirusten parissa ja todetaan kylmäävästi, kuinka sellainen voisi ihmisiin siirtyessään aiheuttaa uuden SARS:n kaltaisen pandemian.

Wuhanin virologian instituutti sai tuolloin apua muun muassa Texasin yliopiston Galveston National Laboratoryltä ja muilta amerikkalaislaitoksilta. Kirjeissä ulkoministeriön edustajat kuvasivat Wuhanissa tehtyä lepakoiden koronavirusten tutkimusta tärkeäksi, mutta myös vaaralliseksi, ja vaativat laboratoriolle lisää amerikkalaista tukea.

Kirjeissä huomautettiin myös jo tuolloin, että Wuhanin tutkimusten mukaan monet SARS:n kaltaiset koronavirukset voivat toimia ACE2- eli angiotensiinikonvertaasi 2-reseptorin kautta. Uuden koronaviruksen uskotaan käyttävän juuri sitä väylänä ihmisen soluihin.

Kirjeiden mukaan kiinalaistutkijoiden löydökset viittaavat vahvasti siihen, että SARS:n kaltaiset lepakoiden koronavirukset voivat siirtyä ihmisiin.

– Tämä tekee SARS:n kaltaisten lepakoiden koronavirusten jatkuvan seurannan ja ihmisten ja eläinten välisen siirtymän tutkimuksesta kansanterveydellisestä näkökulmasta kriittistä tulevien koronavirusepidemioiden puhkeamisen ennustamisessa ja estämisessä, toisessa kirjeessä todetaan.

Washington Postin lähteiden mukaan vuoden 2018 kirjeiden tarkoituksena oli soittaa hälytyskelloja laboratorion turvallisuusongelmista etenkin lepakoiden koronavirusten tutkimuksen suhteen.

– Kirje oli varoituslaukaus. He anelivat ihmisiä kiinnittämään huomiota siihen, mitä siellä oli meneillään, eräs nimettömänä pysyttelevä amerikkalaisviranomainen kommentoi.

Vuoto laboratoriosta?

Vaikka nykyinen koronavirus onkin tutkimusten perusteella luonnollisen kehityksen tulos, ei ajatus siitä, että se olisi voinut paeta vastaavia tauteja tutkineesta ja turvallisuusongelmista kärsineestä laboratoriosta, ole mahdoton.

– Kirjeen perusteella tämän laboratorion tutkimusten muodostamista uhkista terveydelle ja siitä, ettei sitä (tutkimusta) tehty ja suojattu asianmukaisesti, on huolittu pitkään, Yhdysvaltain Kalifornian Berkleyn yliopiston tutkija Xiao Qiang arvioi Washington Postille.

Amerikkalaislehden mukaan vastaavia huolia on ollut myös toisesta Wuhanin virologian instituuttia matalamman tason tartuntatautilaboratoriosta.

Monien amerikkalaisten turvallisuusviranomaisten kerrotaan epäilevän jomman kumman laboratorion olleen viruksen alkulähde. Mediatietojen mukaan tällaisesta ei ole kuitenkaan toistaiseksi saatu mitään todisteita.

Wuhanin virologian instituutin lepakkotutkimuksia vetänyt Shi Zengli ja muut laitoksen tutkijat ovat kiistäneet ankarasti syytökset siitä, että laboratorio liittyisi koronavirusepidemiaan. Instituutti kertoi aikanaan verkkosivuillaan avoimesti amerikkalaisdelegaatioiden vierailuista. Sittemmin maininnat on poistettu.

Kiina salailee

Kiina on kytketty maailmalla levinneisiin väitteisiin, joissa viruksen kiinalaista alkuperää on pyritty hävittämään. Virallinen tarina on silti yhä, että virus sai alkunsa torilta Wuhanissa. Arvostetussa lääketieteen julkaisu The Lancetissa tammikuussa julkaistun tutkimuksen mukaan isolla osalla ensimmäisistä todetuista koronatapauksista ei kuitenkaan ollut mitään kytköstä toriin. Torilla ei myöskään ilmeisesti myyty lepakoita.

Kiina on myös kieltäytynyt toistaiseksi toimittamasta amerikkalaistutkijoille ensimmäisistä koronapotilaista otettuja näytteitä. Viruksen genomin tammikuussa julkaissut shanghailainen laboratorio on puolestaan suljettu ja viruksesta ensimmäisenä julkisesti varoittaneita toimittajia ja lääkäreitä on kadonnut.

Kiinan hallitus on lisäksi asettanut rajoituksia viruksen alkuperää koskevien tutkimusten julkaisulle. Kaksi kiinalaista yliopistoa julkaisi viime viikolla verkossa tiedotteet uudesta linjasta, ja poisti ne pian. Päätöksen mukaan kaikki tautia koskevat tutkimukset on tarkastutettava viranomaisilla ennen julkaisua. Koronaviruksen alkuperää koskevat tutkimukset käydään läpi erityisen tarkasti ja niiden julkaisuun on saatava hallituksen hyväksyntä.

– Akateemisia julkaisuja viruksen alkuperän jäljittämisestä on hallittava tiukasti ja tarkasti, kiinan opetusministeriön tieteen ja teknologian osaston määräyksessä sanottiin.

Asiasta uutisoineen CNN:n mukaan linjaukset ovat osa Kiinan hallituksen pyrkimystä hallita koronavirukseen liittyvää narratiivia. Jutussa huomautetaan ensimmäisten Kiinasta kansainvälisiin julkaisuihin tulleiden tutkimusten haastaneen hallituksen virallista tarinaa taudin alkuperästä ja herättäneen runsaasti polemiikkia Kiinan sosiaalisessa mediassa.

– En usko, että he tulevat sietämään mitään objektiivista tutkimusta tämän taudin alkuperästä, turvallisuutensa vuoksi nimettömänä pysyttelevä kiinalaistutkija sanoo.