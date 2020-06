WTO-johtaja: Arvostelu on vahingoittanut järjestöä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA on arvostellut järjestön Kiina-linjaa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on useaan otteeseen arvostellut Maailman kauppajärjestö WTO:ta. Trumpin hampaisiin on etenkin joutunut järjestön Kiina-linja, jota presidentti luonnehtii liian lepsuksi. Nyt WTO:n puheenjohtaja myöntää kritiikin ”vahingoittaneen” järjestöä, uutisoi Politico.

– Se on tietenkin vahingollista, koska kyse on maailman suurimmasta taloudesta, joka tapasi olla monenkeskeisen yhteistön suuri puolestapuhuja, etenkin WTO:ssa, järjestöä johtava Roberto Azevêdo sanoi BBC:n haastattelussa sunnuntaina.

– Joten tällainen kritiikki ilman, että järjestelmä siihen vastaa, on vahingollista, Azevêdo jatkoi.

Azevêdon mukaan Yhdysvallat on kritiikin lisäksi ottanut järjestössä rakentavampaa roolia. WTO-johtaja myöntää, että osa järjestöön kohdistuneesta kritiikistä on myös oikeutettua. Arvostelua on etenkin herättänyt Kiinan kehitysmaa-asema järjestössä. Nämä säännöt kaipaavat päivittämistä, Azevêdo sanoo.