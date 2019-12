”WTO kokee takaiskun” – toimivin osa lakkautetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eurooppalaisen elinkeinoelämän mukaan WTO:n jäsenten tulisi tehdä kaikkensa riitojenratkaisumekanismin kehittämiseksi.

Maailman kauppajärjestö WTO kokee tiistaina 10. joulukuuta takaiskun, kun sen riitojenratkaisumekanismi lopettaa toimintansa, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) taustamuistiosta.

Kauppajärjestö WTO on kohdannut jo pitkään voimakasta kritiikkiä.

– Se ei ole onnistunut uudistumaan neljännesvuosisadan olemassaolonsa aikana, kun maailmankauppa taas on muuttanut merkittävästi muotoaan mm. digitalisaation ja Kiinan valtiojohtoisen talousjärjestelmän nousun tuloksena. Tästä huolimatta sen merkitys on ollut elintärkeä: juuri WTO on tarjonnut yhteiset pelisäännöt kansainväliseen kauppaan, kirjoittaa EK:n kauppapolitiikan johtaja Petri Vuorio.

Vuorion mukaan WTO:n pelisääntöjen uskottavuus on perustunut viime kädessä riitojenratkaisumekanismiin, jolla järjestö on kyennyt puuttumaan väärinkäytöksiin ja ratkaisemaan kauppakonflikteja. Se on nähty koko WTO:n toimivimpana osana.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on ollut WTO:n kovaäänisimpiä kriitikoita. Vastalauseena Yhdysvallat on kieltäytynyt vahvistamasta riitojenratkaisussa tarvittavien tuomareiden nimityksiä.

– Tämä ei ole aivan uusi ilmiö, sillä uusien tuomarinimityksien vahvistamisesta pidättäytyminen on alkanut jo aiempien hallintojen aikana. Tähän asti tuomareiden vaadittu minimilukumäärä on kuitenkin ollut riittävä ja tuomioistuin pysynyt toimivaltaisena, Vuorio toteaa.

Tuomarien puuttuessa WTO:n riitojenratkaisu menettää toimintakykynsä 10.12.

– Säännöt pysyvät, mutta toimeenpanomekanismi poistuu, mikä väistämättä madaltaa rimaa sääntörikkomuksille ja vesittää koko kauppajärjestön toimintaa. Tämän uhan edessä EU on hakenut kuumeisesti uusia ratkaisuja mm. yhteistyössä Kanadan kanssa.

Vuorion mukaan Eurooppalaisen elinkeinoelämän (BusinessEurope) viesti vaikeassa tilanteessa on, että WTO:n jäsenten tulisi tehdä kaikkensa riitojenratkaisumekanismin kehittämiseksi sen tuhoamisen sijaan.

– Muussa tapauksessa uhkana on ajautuminen viidakon lakien varaan. Siihen asti, kunnes sopu WTO:n osalta löytyy, tulisi kartoittaa korvaavia riitojenratkaisumekanismeja, kuten Euroopan komissio tällä hetkellä tekeekin.