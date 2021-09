WTC-iskut tappavat edelleen

WTC-iskujen palomiehillä on todettu 68 erilaista syöpää.

Syyskuun 11. päivän terrori-iskuissa 20 vuotta sitten sai surmansa 343 New Yorkin palomiestä ja 74 poliisia. Viimeisen 20 vuoden aikana yli 250 pelastustyöntekijää on kuitenkin menehtynyt terrori-iskujen myötä saamiinsa terveysongelmiin, kertoo New Yorkin 9/11-pelastustöissä osallistuneiden palomiesten puhemies Paul S. Iannizzotto virolaisen Laupäevalehden haastattelussa.

WTC-tornien romahtaessa kadut täyttyivät hienosta myrkyllisestä rakennuspölystä, savusta, palokaasuista, paperisilpusta ja muista palojätteistä. Palomiesten keuhkot kärsivät pahasti, ja pelastustöihin osallistuneilla on todettu 68 erilaista tyyppiä syöpää.

– Tilastojen mukaan aina 42 tunnin välein kuolee joku hyökkäysten seurauksena saamiinsa sairauksiin, yleensä syöpään. On vaikea kuvailla niitä tunteita, joita minussa ja kollegoissani herää. Toisaalta tuska ja suru, toisaalta viha ja ahdistusta. Yhtäkään 11. syyskuun muistopäivää ei mene ohi ilman, että saisi kuulla jonkun entisen kollegan vakavasti sairastumisesta tai kuolemasta, Iannizzotto sanoo.

WTC:n pelastustöihin osallistunut palomies Brian McGuire korostaa myös, että nyt 20 vuotta iskujen jälkeen heidän pahin vihollisensa on syöpä.

– Yksistään New Yorkin palokunta on 11. syyskuun hyökkäysten jälkeen menettänyt henkensä yli 255 palomiestä ja pelastajaa. Emme ainoastaan menettäneet ystäviämme 20 vuotta sitten, vaan menetämme heitä nyt myös syövän takia.

McGuire kertoo, että 6 vuotta sitten 35 000 pelastustyöntekijällä oli vähintään yksi suoraan syyskuun 11. päivän iskuihin liittyvä sairaus. Nyt luku on kaksin- tai kolminketainen. Pelastustyöntekijät olivat menettämässä oman terveydenhuolto-ohjelmansa, mutta se saatiin kovan kamppailun myötä pidettyä. Nyt yli 110 000 pelastustöihin osallistuneella on vielä oikeus terveydenhuoltoon.

Iannizzotto manaa poliitikkojen ja nuoremman polven unohtaneen syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin osallistuneet pelastustyöntekijät.

– Osa yhteiskunnasta suree kanssamme, osalle se on yhdentekevää. Iskujen jälkeen syntyneet eivät tapahtuneesta erityisesti tiedä ja heitä ei myöskään kiinnosta. Iljettävintä on se, mitä poliitikot tekevät: he puhuvat ihmisille sellaista, mikä on heille itselleen edullista ja yrittävät hakea hyötyä itselleen syyskuun 11. päivän iskujen vuosipäivän lähestyessä.