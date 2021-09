WTC-iskuista 20 vuotta – kuka oli putoava mies?

New Yorkissa sijainneet World Trade Center -pilvenpiirtäjät tuhoutuivat tasan kaksikymmentä vuotta sitten tuhoisan terrori-iskun seurauksena. Ruotsalainen päivälehti Aftonbladet kertoo tuolloin 54-vuotiaan valokuvaajan Richard Drewin ottamasta uutiskuvasta, joka kätkee sisäänsä kenties ikuisen mysteerin.

Vuosituhannen alussa Associated Pressissä työskennellyt Drew oli syyskuun 11. päivän aamuna matkalla töihin Etelä-Manhattanille tavalliseen tapaansa. Noustessaan Chambers Streetin metroasemalta häntä odotti kuitenkin kammottava näky: Kaksi World Trade Centerin torneista oli ilmiliekeissä.

Drew otti kameransa esiin ja alkoi valokuvata liekehtiviä torneja. Hän kiinnitti huomiota siihen, että torneista alkoi pudota erilaisia esineitä.

Pian Drew tajusi, etteivät kaikki torneista putoavat esineet olleetkaan tavaroita – joukossa oli myös ihmisiä. Ihmisiä, jotka olivat joutuneet valitsemaan, hyppäävätkö he kuolemaansa vai palavatko he tornissa hengiltä.

– Näin ensin yhden, sitten toisen. Aloin kuvata ihmisiä, kun he putosivat tornitaloista, Drew sanoo.

Kello 9.41 Richard Drew näki miehen, joka putosi World Trade Centerin pohjoistornista. Drew otti pudottautuneen miehen matkan yhteensä kaksitoista kuvaa, joissa mies matkasi kohti väistämätöntä kuolemaansa. Yhdessä kuvista – jonka hän otti täsmälleen kello 9.41.15 – mies on ilmassa kasvot kohti maankamaraa kädet vartalonsa sivulla – asennossa, jossa hän näytti melkein rennolta.

– Vaikka hän ei valinnut kohtaloaan, hän näyttää elämänsä viimeisinä hetkinä omaksuneensa sen, toimittaja Tom Junod kirjoitti valokuvasta Esquire-kuvalehdessä vuonna 2003.

Terrori -iskujen jälkeisenä päivänä miehen kuva julkaistiin useissa sanomalehdissä, esimerkiksi New York Timesissä sivulla seitsemän. Alkoi spekulaatio siitä, kuka kuvan ”putoava mies” on.

Toronto Globe and Mail -lehdessä työskennelleelle toimittajalle Peter Cheneylle annettiin tehtäväksi selvittää miehen henkilöllisyys. Suurentamalla kuvaa pystyttiin selvittämään esimerkiksi se, että miehellä oli pudotessaan kokin essu, oranssi paita, hän oli etniseltä perimältään todennäköisesti latinalaisesta Amerikasta ja hänellä oli parta. Miehen on epäilty muun muassa työskennelleen yhdessä World Trade Centerin huipulla olleista ravintoloista.

”Putoavasta miehestä” otettu valokuva on jäänyt Richard Drewin kuuluisimmaksi valokuvaksi. Se on kuitenkin herättänyt ristiriitaisia tunteita ja jopa raivoa, ja sen julkaisseet sanomalehdet joutuivat paikoin kovankin ryöpytyksen kohteeksi. Esimerkiksi kuvan julkaissut The Times ei julkaissut saamansa palautteen jälkeen kuvaa koskaan uudelleen.

