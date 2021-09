”Woke-ilmiö levisi vankiloihin” – rikollisten kohtelu ihmetyttää

Britanniassa vankilan henkilökuntaa on ohjeistettu pahoittelemaan virheellisten pronominien käyttöä.

Wightsaarella sijaitseva vankila on valmistautumassa kansalliseen inkluusioviikkoon jakamalla vangeille ”pronominipinssejä”, joiden avulla henkilö voi ilmoittaa sukupuoli-identiteetistään.

– Tasa-arvoryhmämme on alkanut jakaa pronominipinssejä. Mikä on sinun pronominisi, HMP Isle of Wight kysyy Twitter-tilillään.

Parlamentin sisäasianvaliokuntaa johtava Tim Lougton pitää aloitetta käsittämättömänä. Hänen mukaansa vankeinhoitolaitos on alkanut mielistellä vakaviin rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä.

– Woke-kulttuuri on murtautunut nyt myös vankiloihin, konservatiiveja edustava Loughton sanoo Telegraph-lehdelle.

Pinsseissä on mukana maskuliini- ja feminiinimuotojen lisäksi neutraali they/them-vaihtoehto sekä yksi, jossa lukee ”kysy minulta!”. Tavoitteena on ehkäistä tilanteita, joissa henkilö voisi loukaantua väärän pronominin käytöstä.

Wightsaaren vankila julkaisi maaliskuussa 14-sivuisen ohjeen transsukupuolisten vankien kohtaamisesta. Henkilökuntaa kehotetaan antamaan ”välitön, yksinkertainen anteeksipyyntö”, jos toista henkilöä puhuttelee väärällä pronominillä.

In preparation for National Inclusion Week our equalities team have started distributing pronoun badges. What’s your #pronoun? 27th Sept – 3rd Oct#inclusion #Equality #diversity #unitedforinclusion pic.twitter.com/BlcQVDO1EI — HMP Isle Of Wight (@HMPIOW) September 25, 2021