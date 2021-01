Wille Rydman: Vaarallisille vesille – demokratiaan on voitava uskoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja pitää erityisen vakavana, jos uskoa järjestelmään horjutetaan julkisen vallan huipulta.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydmanin mukaan instituutioiden kunnioittaminen ja niiden toimintakyky turvaa viime kädessä sen, ettei yhteiskunta vajoa anarkiaan.

– Vähän pelottavaakin on silti tiedostaa se, että sekä demokratia itse että sitä turvaavat instituutiot kestävät vain niin kauan kuin todella uskomme niihin. Kun uskomme, että äänet lasketaan asianmukaisesti ja että vaalit hävinnyt väistyy voittajan tieltä, kaikki on hyvin. Kun uskomme, että oikea tapa asioiden muuttamiseksi ei ole väkivaltainen riehuminen vaan äänestäminen tai ehdolle asettuminen, kaikki on hyvin, Wille Rydman kirjoittaa Facebookissa.

Kansanedustaja arvioi riskien kohoavan, kun usko instituutioihin horjuu.

– Jos tuota uskoa aktiivisesti horjutetaan, vaarallisille vesille on jo siirrytty. Erityisen vakavaa tuon läntisiä järjestelmiä kannattelevan uskon horjuttaminen on, jos se tapahtuu julkisen vallan korkeimmilta korokkeilta, Rydman sanoo.

Hän mainitsee sosialidemokraattien Väinö Tannerin, joka vastusti aseellista hyökkäystä laillista esivaltaa vastaan vuonna 1918 ja piti punakapinaa myöhemminkin työväenliikkeen suurimpana virheenä.

– Kokoomuksen Pehr Evind Svinhufvudissa taas oli luonteen lujuutta käskeä radiopuheessaan Mäntsälän oikeistorettelöitsijöitä palaamaan koteihinsa ja lopettamaan lakiin perustuvan järjestyksen uhmaamisen. Molemmat näistä valtiomiehistä olivat osaltaan purkamassa yhteiskunnallista vastakkainasettelua Suomessa ja lujittamassa yhteiskuntaamme lakiin perustuvana oikeusvaltiona, Wille Rydman kirjoittaa.

– Sekä Tanner että Svinhufvud ovat erinomaisia poliittisia esikuvia suomalaisille päättäjille. Heidän kaltaisiaan olisi mukava nähdä päättävissä asemissa myös rajojemme ulkopuolella, Rydman jatkaa.