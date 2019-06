Wille Rydman: Työteliäät nähdään lypsylehminä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja pitää veronkiristyksiä vastuuttomina.

Uuden hallitusohjelman tavoitteet rahoitetaan työtteliäiden ja yritysten veronkiristyksillä, kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman toteaa.

Rydman pitää huolestuttavana, että hallitus aikoo lisätä valtion vuotuisia pysyviä menoja peräti 1,2 miljardilla eurolla, vaikka tulopuolella konkreettisimmat asiat ovat ainoastaan veronkiristykset.

– Ansiotuloverotusta ja yritysverotusta ei ilmeisesti suunnitella kiristettävän, mutta muut veronkiristykset osuvat lopulta aivan yhtä lailla työntekoon ja yrittämiseen. Kun esimerkiksi liikkumisen verotus kiristyy, niin kyllä se sekä yritysten että yksilöiden maksutaakkaa jälleen lisää ja siten maan kilpailukykyä heikentää, Rydman avaa Verkkouutisten blogissaan.

– Läpi hallitusohjelman paistaa asenne, jossa yritykset ja työteliäät yksilöt nähdään ennen kaikkea julkisen vallan lypsylehminä.

Rydmanin mukaan hallitusohjelmaan ”on listattu valtava määrä vaaliohjelmista tuttuja tavoitteita, joiden toteuttamiseen lupaillaan rahoitusta varsin huolettomasti”.

– Hallitusohjelma on vastuuttomuudessaan suorastaan karmaiseva. Ohjelman hyvä puoli on kuitenkin se, että se on rakennettu niin epärealistiselle pohjalle, ettei sitä tosiasiassa ole mahdollista toteuttaa, Rydman arvioi.