Wille Rydman: Tavoittelen ehdokkuutta pormestariksi tosissani

Kansanedustaja haluaa ottaa Malmin lentokentän osalta aikalisän ja kasvattaa joukkoliikenteen osuutta Helsingissä.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman aikoo haastaa viestintäyrittäjä Kirsi Pihan kokoomuksen pormestariehdokkuudesta. Hän kertoo harkinneensa pormestariasiaa pitkään.

– Päädyin lopulta siihen, että tavoittelen ehdokkuutta tosissani. Paikallisyhdistyksistä on tullut todella paljon viestiä ja toivetta siitä, että ehdokkaasta päästäisiin piirikokouksessa äänestämään. Minusta se on terveen puoluedemokratian merkki. Eli kyllä, olen ehdolla pormestariehdokkaaksi Helsingin kokoomuksen piirikokouksessa, Wille Rydman kertoo Verkkouutisille.

Helsingin kokoomuksen piirihallitus päätti viime maanantaina esittää Kirsi Pihan nimeämistä kokoomuksen pormestariehdokkaaksi kevään kuntavaaleissa. Pormestariehdokas valitaan ylimääräisessä piirikokouksessa 15. helmikuuta.

Verkkouutiset kysyi Rydmanilta näkemyksiä Helsinkiä koskeviin kysymyksiin. Pihan näkemyksistä uutisoitiin eilen.

Rydmanin mielestä suurmoskeijan rakentamista Helsinkiin ei pidä sallia.

– Esimerkit muualta Euroopasta ovat todella hälyttäviä. Pahimmillaan moskeijoista on tullut terroristien rekrytointi- ja verkostoitumispaikkoja, joissa on myös systemaattisesti saarnattu sotaa länsimaisia yhteiskuntia vastaan, Rydman perustelee sähköpostitse.

Rydmanin mielestä Helsingissä pitää olla tilaa uskonnolliselle monimuotoisuudelle, mutta ”moskeijahankkeissa on usein valitettavasti kyse muustakin kuin uskonnonharjoituksesta”.

Lentokenttätoimijoiden kohtelu ”varsin tyylitöntä”

Malmin lentokenttäalue on kaavoitettu asuinalueeksi, mutta lentokentän toimijat ovat saaneet puolentoista kuukauden lykkäyksen häädölle. Lentokenttäyhdistys on hakenut myös hakenut valituslupaa käräjäoikeuden ratkaisuun, jonka mukaan lentokenttäyhdistyksen vuokrasopimus on päättynyt jo vuosi sitten.

Rydman toteaa, että viime valtuustokauden lopulla laadittu yleiskaava oli kompromissi, johon kokoomus ryhmänä silloin sitoutui.

– Sen mukaisesti olen siksi myös äänestänyt. Sittemmin yleiskaava on kuitenkin mennyt monilta osin uusiksi ennen kaikkea korkeimman hallinto-oikeuden päätösten johdosta, Rydman toteaa.

Hän kertoo pitäneensä monelta osin lentokenttätoimijoiden kohtelua kaupungin taholta ”varsin tyylittömänä”.

– Tämä on synnyttänyt ymmärrettävää katkeruutta. Minusta aikalisän ottaminen ja kaikkien osapuolten kutsuminen saman pöydän ääreen pohtimaan vielä kertaalleen vaihtoehtoisia ratkaisumalleja olisi kaikkien etu, Rydman kirjoittaa.

Helsinki joutuu sote-uudistuksen maksumieheksi

Rydman näkee, että sote-uudistuksen vaikutukset Helsingille ovat hyvin negatiivisia, mikäli uudistus toteutuu pormestari Sanna Marinin (sd.) hallituksen suunnittelemassa muodossa.

– Helsinki joutuu siinä itsensä kannalta aivan epätarkoituksenmukaisen uudistuksen maksumieheksi, mikä tulee vaikeuttamaan kaupungin mahdollisuuksia investoida omaan kasvuunsa vuosikymmeniksi eteenpäin. Helsinki on koko maan keskeisin kasvun moottori, ja tällä uudistuksella sen kykyä tuottaa hyvinvointia koko maahan heikennetään vakavasti, Rydman varoittaa.

Oppivelvollisuuden pidennyksestä 18 vuoteen olisi Rydmanin mielestä syytä luopua.

– Ei pelkästään Helsingissä, vaan koko maassa. Siitä ei toki valtuustossa päätetä, mutta Helsingissä on syytä ymmärtää, että monipuolinen koulutustarjonta on yksi keskeinen vetovoimatekijämme.

Rydman toteaa, että Helsingissä on hyvin erilaisia kouluja ja niissä on monenlaista painotettua opetusta.

– Koulujen mahdollisuuksia erikoistua tulee vahvistaa ja oppilaiden vapaus hakea itselleen parhaiten soveltuvaan kouluun turvata.

Autoilun kohtuuton vaikeuttaminen ei kenenkään etu

Liikenteestä Rydman toteaa, että kasvavassa ja tiivistyvässä kaupungissa joukkoliikenteen osuuden kaikesta matkustamisesta täytyy luonnollisestikin kasvaa.

– Toimiva ja kattava joukkoliikenne on myös viihtyisän ja toimivan metropolin keskeinen rakennetekijä. Joukkoliikennemyönteisyyden ei kuitenkaan pidä tarkoittaa autovastaisuutta. Autolla liikkumisen kohtuuton vaikeuttaminen ei ole kenenkään etu. Hyvässä kaupungissa on tilaa kaikille liikkumismuodoille, Rydman näkee.

Tulevaa valtuustokautta leimaa Rydmanin mukaan Helsingin selviytyminen koronaepidemian yli, ja koronan mittavien jälkiseurausten hoito.

– Kaupunki on saatava jaloilleen sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Samalla on suunnattava aktiivisesti kohti tulevaa. Edes koronakriisin keskellä ei saa unohtaa, että pitkällä tähtäimellä Helsingin menestys riippuu sen kilpailukyvystä suhteessa muihin Itämeren alueen metropoleihin, Rydman toteaa.

Hänen mielestään Helsingin on kyettävä kilpailemaan yrityksistä, osaajista ja pääomista.

– Helsingin pitää olla rohkeasti kansainvälinen, mutta vaalia samalla ylpeästi myös omaa paikallista omaleimaisuuttaan ymmärtäen, ettei kaikki ulkomainen ole aina pelkästään hienoa, Rydman näkee.

