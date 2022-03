Wille Rydman: Tämä nostaisi Moskovassa kylmän hien pintaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mielestä lännessä pitäisi valmistautua myös Ukrainan suoraan tukemiseen.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydmanin mukaan Naton ja Yhdysvaltain linjaukset siitä, ettei Ukrainassa lähdetä suoraan väliintuloon ovat järkeenkäypiä, mutta pidemmän päälle kestämättömiä.

– Periaatteessa selkeää ja loogista. Turvatakuut on vain niillä mailla, joille ne on Nato-jäsenyyden myötä annettu. Erittäin ymmärrettävää on sekin, että suoraa konfliktia ydinasevaltioiden välillä pyritään viimeiseen asti välttämään, koska eskaloituessaan tällaisella konfliktilla voisi olla apokalyptiset seuraukset, Rydman kirjoittaa Facebookissa.

Jos tällainen logiikka hyväksytään, ei hänen mukaansa kannata kuitenkaan enää väittää, etteikö etupiiriajattelu kuuluisi nykyaikaan.

– Koska tällaisesta ajattelusta seuraa yhtä loogisesti, että Naton ulkopuolisiin jäsenmaihin voi kyllä hyökätä pelkäämättä Naton väliintuloa. Se nimenomaisesti merkitsee etupiiriajattelun hiljaista hyväksyntää, ja sellaiseksi se on epäilemättä Kremlissä jo tulkittukin, Wille Rydman arvioi.

Hänen mukaansa Yhdysvaltojen ja Naton linjaukset tarkoittavat käytännössä sitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on mahdollisuus operoida sotilaallisesti Natoon kuulumattomissa maissa ilman pelkoa Naton väliintulosta vain siksi, että Venäjällä sattuu olemaan ydinaseita.

– Ydinaseiden omistamisen annetaan käytännössä muodostaa koskemattomuus valtiolle, joka häikäilemättömässä valloitussodassaan teurastaa siviilejä mistään inhimillisistä periaatteista piittaamatta. Se ei ole oikein eikä kestävää, Wille Rydman toteaa.

– On tietysti mahdollista, että Ukrainan sitkeä puolustautuminen ja Venäjän kaoottinen sodanjohto johtavat lopulta hyökkäyksen torjumiseen. On myös mahdollista, että järeät pakotteet saavat Venäjällä ennen pitkää aikaan kumouksen, Putinin valtakauden lopun ja joukkojen vetämisen pois Ukrainasta. Voimme taputella itseämme olalle, että olipas hyvät pakotteet ja lähetettiinhän sinne Ukrainaan kaikenlaista apua, sotilaallistakin, hän jatkaa.

Rydmanin mukaan on kuitenkin aivan mahdollista ja ehkä todennäköistäkin, että näin ei tapahdu.

– Voi hyvin olla, ettei mikään hinta ole Putinille liian kova maksettavaksi Ukrainasta. Voi myös olla, ettei hänen lähipiiristäänkään löydy riittävää kapinamielialaa verenhimoista tsaariaan vastaan, jos konflikti saadaan sentään rajattua pelkästään Ukrainaan.

Tilanne olisi kansanedustajan mukaan toinen, jos Moskovassakin alettaisiin pelätä hyökkäyksen johtavan lännen väliintuloon.

– Kyllä sellaisen konfliktin mahdollisuus sielläkin nostaisi kylmän hien pintaan ja uskollisinkin putinisti alkaisi jo epäröidä, onko tämä kaikki sittenkään sen arvoista. Siksi minusta olisi vahvasti Naton ja Yhdysvaltain intresseissä, että kategorista linjausta muutettaisiin ja valmistauduttaisiin myös Ukrainan suoraan tukemiseen, myös konfliktin laajenemisen riski ottaen. Lopulta uskon, että sillä voisi olla nimenomaisesti konfliktia rajoittava tai ehkä jopa sen päättävä vaikutus.