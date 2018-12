Wille Rydman: Tämä lausunto toi kalleimman laskun koskaan veronmaksajalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan kaikki eivät oppineet Euroopan pakolaiskriisistä.

Kansanedustaja Wille Rydmanin (kok.) mukaan odotukset viime eduskuntavaalien jälkeen muodostettua hallitusta kohtaan olivat poikkeuksellisen korkealla. Vaikka Suomen kilpailukykyä on kohennettu ja talous on saatu vihdoin nousuun, eivät kaikki toiveet silti täyttyneet.

– Paikallisen sopimisen edistäminen jäi lopulta kilpailukykysopimuksen vangiksi. Kaikista sopeutustoimenpiteistä huolimatta valtio jatkaa velkaantumistaan ensi vuonnakin. Verotuksen taso ja rakenne ovat pysyneet koko lailla samoina siitä huolimatta, että hallituspohja olisi lähtökohtaisesti ollut mitä otollisin suuremmallekin verouudistukselle, Rydman kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Hänen mukaansa hallituksen suurin epäonnistuminen liittyy vuoden 2015 turvapaikkakriisiin vastaamiseen.

– Aluksi asialle ei tehty Suomessa mitään, ja lopulta virtaa vain kiihdytettiin lupailemalla tulijoille kartanoita Kempeleeltä. Tuosta nopeasti Al-Jazeeralla levinneestä haastattelusta tuli muuten varmaan kalleimman laskun suomalaiselle veronmaksajalle koskaan tuottanut yksittäinen lausunto, mikä himmentää ikävästi hallituksen muuten ansiokasta työtä julkisen talouden tasapainottamisessa, Rydman sanoo.

– Optimistisesti voisi ajatella, että vuoden 2015 kertakatastrofi ehkä herättäisi suomalaiset sitä edeltäneestä maahanmuuttonaivismistaan. Toisaalta monien johtavien poliitikkojen lausunnot kuulostavat edelleen siltä, kuin mitään ei olisi opittu. Lainsäädäntöä on saatu kiristettyä pitkin vaalikautta, mutta edelleenkin monilta on jäänyt oivaltamatta liian erilaisten kulttuurien kohtaamisen väistämättömät kielteiset seuraukset.

Wille Rydmanin mukaan huolestuttavinta ensi kevään eduskuntavaalien kannalta on epävarmuus siitä, tuleeko seuraava hallitus ymmärtämään edessään olevien haasteiden laajuuden.

– On selvää, että kaikista istuvan hallituksen ansioista huolimatta myöskään sen seuraajalta ei tule haasteita puuttumaan. Julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisessa riittää edelleen työtä, ja seuraavakin hallitus on pakotettu jatkamaan sopeutustoimenpiteitä. On selvää, että myös isoa kannustavan verotuksen ja sosiaaliturvan uudistusta tarvitaan. Kansainvälisen kilpailukykymme ylläpitäminen edellyttää myös työelämäuudistusten jatkamista.

– Mielipidetiedustelut eivät lupaa sen osalta kovin hyvää. Onnetonta on sekin, että vaalien alla on jo ennakolta lyöty yhteistyön ovia kiinni määrätyiltä tahoilta – vieläpä sellaisilta, joiden piirissä ymmärrys akuuteista poliittisista haasteista ei ole ollenkaan sieltä huonoimmasta päästä, Rydman toteaa.