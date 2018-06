Wille Rydman: Poliittisten johtopäätösten teko ennenaikaista

Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella sote-uudistus jatkaa matkaansa eteenpäin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi lausuntonsa valinnanvapaus- ja maakuntien rahoituslaista. Valiokunta edellyttää korjauksia lakeihin, mutta korjaukset ovat tehtävissä eduskunnassa.

Korjaukset lakeihin tekee sosiaali- ja terveysvaliokunta, joka laatii laeista mietintöluonnoksen, joka palaa vielä perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi ennen lopullista hyväksymistä.

– Poliittisten johtopäätösten tekeminen on tässä vaiheessa ennenaikaista. Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella tämä uudistus jatkaa matkaansa eteenpäin, kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman sanoi perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudessa.

Rydman sanoi, että kokoomukselle on ensiarvoisen tärkeää, että sote-uuditus vastaa niihin tavoitteisiin, joita puolueella on ollut ja jotka puheenjohtaja Petteri Orpo on paaluttanut. Orpon mukaan kokoomukselle on tärkeää sote-palveluiden uudistaminen, valinnanvapaus ja säästöt.