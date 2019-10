Wille Rydman: Sisäministerin salkku vihreille on käsittämätön virhe

Kokoomusedustajan mukaan vihreät kokevat ilmeistä vastenmielisyyttä poliisin turvallisuustehtäviä kohtaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman arvioi poliisin toimineen asiallisesti Helsingin Narinkkatorilla järjestetyssä mielenosoituksessa.

Hän arvostelee sisäisestä turvallisuudesta vastaavan sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) lausuntoja, jotka on tulkittu viranomaistoiminnan kyseenalaistamiseksi.

– Suomessa saa osoittaa mieltään, mutta väkivaltaisuuksiin on poliisilla oikeus ja velvollisuus puuttua. On aivan ilmeistä, että poliisi on tässä toiminut juuri siten kuin pitääkin. Se, että sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeri Ohisalo heittää twiiteillään epäilyksen varjon asian ylle, on täysin edesvastuutonta toimintaa, Wille Rydman kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Hän kuvailee sisäministerin salkun antamista vihreille muiden hallituspuolueiden ”käsittämättömäksi virhearvioinniksi”.

– Puolue, joka haluaa poliisit lähinnä nettiin vihapuhujia väijymään, mutta joka kokee ilmeistä vastenmielisyyttä poliisin oikeita turvallisuustehtäviä kohtaan, on todellinen riskivalinta maan sisäistä turvallisuutta johtamaan, Rydman jatkaa.

