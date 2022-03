Wille Rydman: Moni on tältä silmänsä ummistanut

Kansanedustajan mukaan Suomella olisi otollinen hetki hakea Naton jäsenyyttä.

Kokoomuksen kansanedustajan Wille Rydmanin mukaan Suomessa moni on ummistanut silmänsä Venäjän presidentti Vladimir Putinin toimilta.

– Venäjän nykyisen diktaattorin Vladimir Putinin kolmatta vuosikymmentä kestänyt valtakausi on ollut alusta asti sotaa ja sotaan valmistautumista.

– Maan itsenäinen oppositio on joko vangittu tai tapettu, Venäjän vapaa tiedonvälitys on väkivaltaisesti vaiennettu ja imperiumia laajennettu valtaamalla asevoimin naapurien alueita pala palalta. Moni on tältä silmänsä ummistanut, vaikka tämä kaikki on tapahtunut silmiemme edessä, Rydman kirjoittaa blogissaan.

Rydmanin mukaan Ukrainan on sota on iso käännekohta maailmanhistoriassa ja sen myötä maailmaa tarkastelevalle ihmiselle ei enää voi olla epäselvää, millainen ”häikäilemätön hirviö naapurimaatamme johtaa”.

– Hänen kaltaisiaan roistoja on historia täynnä, ja historia myös yksiselitteisesti opettaa, etteivät sellaiset pysähdy pysäyttämättä. Mitä kauemmin pysäyttämisen kanssa viivytellään, sitä isompi inhimillinen hinta joudutaan maksamaan.

Wille Rydmanin mukaan Suomen kannattaa hyödyntää mahdollisuus hakea puolustusliitto Naton jäsenyyttä, nyt kun Venäjä on vaikeuksissa Ukrainassa ja enemmistö suomalaisista on kääntynyt jäsenyyden kannalle.

– Jos vain valtiojohtomme ottaisi asian päättäväisesti asiakseen, kaikki voisi tapahtua ja onnistua hyvinkin nopeasti. Itänaapurillakin olisi vain rajoitetut mahdollisuudet kampittaa asiaa, kun taloudelliset suhteet ovat jo valmiiksi jumissa ja sotilaallisesti naapurilla on ihan tarpeeksi tekemistä jo Ukrainassa.

Kansanedustajan mukaan nyt on otollinen hetki hakea jäsenyyttä ja sen hyödyntämättä jättämisellä voisi olla kohtalokkaat seuraukset.

– Siksi vatulointiin ja jappasteluun ei nyt todellakaan ole aikaa. Nato-jäsenyyden aika on nyt, kun tie siihen näyttäisi ainakin hetken aikaa olevan auki.