Wille Rydman: Keskustan kanssa hullutukset voitaisiin estää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan moni keskustan riveissä on kauhuissaan ISIS-perheiden siirrosta.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman kehuu oppositiopuolueiden päätöstä lähteä mukaan yhteiseen välikysymykseen al-Holin leiriläisistä.

Opposition mukaan on herännyt perusteltu kysymys siitä, ovatko ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja hallitus menetelleet lainmukaisesti.

– On erinomainen asia, että oppositiopuolueet toimivat yhtenä rintamana kysymyksessä, joka on kansallisen turvallisuuden kannalta erittäin vakava. Hallitus leikittelee suomalaisten hengillä, kun se mitä ilmeisimminkin kaikessa hiljaisuudessa on suunnitellut ISIS-taistelijaperheiden siirtoa Suomeen, Wille Rydman kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa ainakin hallituspuolue keskustan riveissä moni kansanedustaja on aivan yhtä kauhuissaan kotiuttamiseen tähtäävistä suunnitelmista.

– Nyt kysymys onkin siitä, haluaako keskusta jatkaa vihervasemmistolais-rkp:läisen kukkahattupolitiikan takuumiehenä, vai huomaisiko se paikkansa löytyvän pikemminkin tästä meidän joukostamme. Yhdessä keskustan kanssa meillä olisi enemmistö ja saisimme nämä hullutukset estettyä, Rydman sanoo.

On erinomainen asia, että oppositiopuolueet toimivat yhtenä rintamana kysymyksessä, joka on kansallisen turvallisuuden… Posted by Wille Rydman on Wednesday, December 11, 2019