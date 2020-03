Wille Rydman: Jälki on sotkuista, koska kriisiin ei varauduttu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan massiivisten rajoitustoimenpiteiden inhimillinen hinta voi muodostua äärimmäisen kovaksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydmanin mukaan on käynyt selväksi, ettei Suomi varautunut riittävällä tavalla pandemiariskin realisoitumiseen.

– Kun tulee yllätetyksi housut kintuissa ja yrittää reagoida ilman valmista suunnitelmaa, niin sotkuista jälkeä tulee. Kokonaan oman myöhemmän selvityksen paikka on lisäksi se, miksi tietyt viranomaisarviot koronaviruksen leviämiseen liittyvistä riskeistä osoittautuivat niin kovin virheellisiksi, Wille Rydman kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Hallituksen strategiana on tasata rajoitustoimenpiteillä tautihuippua ja varmistaa terveydenhuoltokapasiteetin kantokyky. Rydman pitää myös monissa muissa maissa nähtyä linjaa perusteltuna.

– Kukaan poliittinen päätöksentekijä ei halua tilanteeseen, jossa liian hitaan reagoinnin vuoksi terveydenhuolto ylikuormittuu ja ihmisiä kuolee sen vuoksi. Silti pitää ymmärtää, että myös massiivisten rajoitustoimenpiteiden inhimillinen hinta voi muodostua äärimmäisen kovaksi. Kun yhteiskunta laitetaan kiinni, se merkitsee mittavaa iskua ihmisten työlle ja toimeentulolle – sitä ankarampaa, mitä pidempään rajoitukset kestävät, Rydman sanoo.

Hallituksen on myös arvioitava, kuinka kauan yhteiskunta ylipäätään kestää laajamittaista sulkua.

– Jossain vaiheessa rajoitusten inhimilliset seuraukset muodostuvat väistämättä kestämättömiksi. Missä tuo raja kulkee, on yhtä lailla vaikea kysymys määriteltäväksi. Hallituksella on kuitenkin koko virkamieskoneisto käytettävänään eri skenaarioiden mallintamiseen. Tätä resurssia on nyt välttämätöntä hyödyntää, Wille Rydman sanoo.

Kansanedustaja toteaa opposition tukevan edelleen kaikkia järjellisiä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

– Samalla on ehdottoman välttämätöntä pohtia sitä, missä tilanteessa ja minkä edellytysten täyttyessä mitäkin rajoittamistoimenpiteitä voidaan alkaa purkaa. Näistä on syytä myös avoimesti viestiä, koska suomalaiset tarvitsevat näköaloja ja ennakointimahdollisuuksia myös koronan jälkeiseen aikaan, Rydman toteaa.

