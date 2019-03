”Eduskuntatalon edusta vallattiin organisoidulla iskulla”

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman kirjoittaa Facebookissa, että eduskunnan edessä keskiviikkona nähdyn pylväsmielenosoituksen tilanne on ollut kerrottua uhkaavampi.

– Saamamme selvityksen mukaan tilanne on ollut aika raju. Eduskunnan turvallisuushenkilöstö yritti estää nousun, mutta kiipeilijöillä oli noin 40 avustajaa, jotka estivät keskeyttämisen. Eduskuntatalon edusta siis vallattiin organisoidulla iskulla, Wille Rydman toteaa.

– Media kirjoittelee myötäsukaisesti, koska kiipeilijät selittivät olevansa ”ilmaston asialla”.

Pylväisiin nousu kesti kansanedustajan mukaan vain 3–4 minuuttia. Poliisin tullessa paikalle kahden partion voimin kiipeilijät olivat hänen mukaansa neljän metrin korkeudella.

– Ainut ilmoitus, joka poliisille oli tehty, oli ilmoitus mielenosoituksesta Rautatientorilla. Näitä kavereita sitten killui meidänkin valiokuntahuoneemme ikkunoiden tuntumassa, Rydman kirjoittaa.

– Mitenköhän myötäsukaisesti suhtauduttaisiin, jos saman tempauksen olisi tehnyt vaikkapa vastarintaliike tai Odin-soturit? Tai karmaisevampana ajatuksena: jos tällä porukalla olisi ollut intresseissään terrorisoida muutakin kuin eduskuntatalon pylväsparkoja, niin kuinka pahaa jälkeä olisi ehtinyt syntyä, ennen kuin tilanne olisi saatu päättymään?

– Yhteisestä ympäristöstämme on aivan aiheellista olla huolissaan. Ilmastoaktivistien totalitaariset metodit avaavat kuitenkin ovia synkille toimintatavoille ja vielä synkemmille lopputuloksille. Tällaista ei pitäisi silitellä myötäkarvaan sen vuoksi, että luvattomuuksien ”taustalla on varmaan hyvä ajatus”. Ylevilläkin aatteilla on taipumus taantua hirmuteoiksi silloin, kun keinoja ei kaihdeta.

”Täysin voimaton”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on ällistynyt, että ”media ei asiaa juuri uutisoi eikä tapahtumasarjan ongelmaa haluta myöntää tai siitä kirjoittaa”.

– Näyttää, että kaikki on sallittua, kun vain sanoo olevansa ilmastonmuutoksen ja ympäristön asialla. Olisiko ääni eri jos liikkeellä olisi Vastarintaliike tai vastaava?, Timo Heinonen kirjoittaa Facebookissa.

– Huolestuttavaa on se, että eduskunnan turva ei pystynyt tapahtumaa estämään tai pysäyttämään. Mitä olisi tapahtunut jos liikkeellä olisi ollut vaikkapa terroristit tai muut väkivaltaan pyrkineet toimijat? Eduskunta oli täysin voimaton tämän edessä.

Heinosen mukaan eduskuntatalosta tulee vastedes turvata myös etupuoli ”aidoilla rajaamalla ja lisättävä myös ulkona olevia vartijoita. Lailliset mielenosoitukset voidaan jatkossa pitää kansalaistorilla”.

– Sinisilmäisyyteen ei ole enää varaa ja tämä osoitti jälleen sen, että myöskään eduskunta ei ole iskuilta turvassa, kokoomuksen Timo Heinonen toteaa.

Hän huomauttaa päivityksessään kuvassa olevan henkilön olleen ”vain metrien päässä istuntosalista. Osa oli suoraan valiokuntien ikkunoiden takana”.

– Maailma on menossa hulluun ja vaaralliseen suuntaan.