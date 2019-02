”Wikipedian kuninkaan” järjettömän suuri työ – täysin ilmaiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Steven Pruitt on tehnyt kolme miljoonaa muokkausta ja kirjoittanut 35000 Wikipedian artikkelia.

Saavutuksen ansiosta Steven Pruittilla on legendan maine internetmaailmassa. Häntä on muun muassa tituleerattu ”Wikipedian kuninkaaksi”.

Wikipediassa on tällä hetkellä yli 5,7 miljoonaa englanninkielistä artikkelia ja miljoonia muilla kielillä tehtyjä artikkeleja. Kaikkien takana ovat vapaaehtoiset kirjoittajat.

Steven Pruitt on nimetty yhdeksi internetin vaikutusvaltaisimmista ihmisistä, koska kolmasosa Wikipedian englanninkielisistä artikkeleista on hänen muokkaamiaan. Sanotaan, että jokainen Wikipediaa käyttänyt on todennäköisesti lukenut Steven Pruittin kirjoittamaa tai editoimaa artikkelia.

Pruitt on pakkomielteisen kiinnostunut historiasta. Hänen ensimmäinen artikkelinsa oli Peter Fransiscosta, joka oli hänen esi-isänsä.

Hänkään ei ansaitse Wikipedia-työstään penniäkään.

− Ajatus siitä, että teen kaiken ilmaiseksi, kiehtoo minua. Äitini varttui Neuvostoliitossa, joten olen hyvin tietoinen, mitä merkitsee, että tieto on ilmaista, Pruitt sanoo CBS Newsille.

Hän kertoo kuluttavansa joka päivä yli kolme tuntia lukemiseen, tutkimustyöhön, editointiin ja kirjoittamiseen. Hänen päivätyönsäkin on tutkimusta. Pruitt on käyttänyt vapaa-aikaansa Wikipedia-työhön jo 13 vuoden ajan.

− Kollegani pitävät minua varmaan hulluna, Pruitt sanoo.

Wikipedian varaviestintäjohtaja Kui Kinyanjuin mukaan Pruittin kaltaiset henkilöt ovat Wikipedialle elintärkeitä.

Wikipedia-sivuilla vierailee joka sekunti kuusi tuhatta ihmistä. Editoijilla on suuri vastuu, että sisällöt ovat kunnossa.

Steven Pruittin ykkössija Wikipedian editointiennätyksissä on melko turvassa, sillä seuraavaksi eniten muokkauksia tehnyt henkilö on häntä jäljessä noin 900 000 muokkausta.