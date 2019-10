Kiinan väitetään muokkaavan Wikipedian sivuja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taiwan syyttää muunnoksista, joiden mukaan Taiwanin itsenäistä valtiota ei ole olemassa.

BBC uutisoi, että Kiina ja Taiwan kiistelevät Wikipedia-artikkeleiden muuttamisesta Kiinalle mieleisiksi esimerkiksi maiden rajojen osalta.

Muokkauksissa Taiwanin kerrotaan välillä olevan itsenäinen valtio, välillä kohtaa muutetaan niin, että Taiwan kuuluisi osaksi Kiinaa.

Wikimedia Taiwanin hallituksen jäsen Jamie Lin kommentoi BBC:lle, että kulunut vuosi on ollut sekopäinen.

– Monia taiwanilaisia Wikipedia-kirjoittajia kohtaan on hyökätty. Se on silkkaa kontrollointia Kiinan toimesta. Tämä on kammottavaa.

Hong Kongin protesteista kertovaa Wikipedian artikkelia oli muokattu vuorokaudessa 65 kertaa. Englannin kielinen Wikipedia-artikkeli väittää Senkakun saarten olevan saaria Itä-Aasiassa, mutta aiemmin mandariinikiinaksi kirjoitetussa artikkelissa sanottiin, että saaret kuuluisivat Kiinaan.

BBC Click on selvittänyt, että 22 poliittisesti arointa artikkelia on muokattu 1 600 kertaa.

Vaikka suoria todisteita Kiinan valtion syyllisyydestä muokkauksiin ei ole, Lokman Tsui Hong Kongin kiinalaisesta yliopistosta uskoo, että se on hyvin mahdollista. Kiinassa oman tarinan kertominen on saanut paljon kiinnostusta viime vuosina.

– On täysin ymmärrettävää, että esimerkiksi patrioottiset kiinalaiset haluavat muokata Wikipedia-artikkeleita mieleisekseen. Ei voida kuitenkaan unohtaa sitä, että valtiolla on paljon koordinoituja strategioita, joiden avulla se manipuloi kyseisiä alustoja.