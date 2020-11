Wienin iskussa erityispiirre, asiantuntija ihmettelee

Rynnäkkökiväärin käyttäminen keskustassa yllätti tutkijan.

Wienin maanantaisessa terrori-iskussa on erityispiirre, arvioi itävaltalainen terrorismiasiantuntija Thomas Riegler.

– Siihen, että joku ampuu ihmisen pitkäpiippuisella käsituliaseella keskustassa, liittyy erityispiirre, Riegler sanoo itävaltalaiselle yleisradioyhtiö ORF:lle.

Hänen mukaansa monissa muissa tapauksissa yksittäiset, radikalisoituneet hyökkääjät ovat käyttäneet teräaseita.

Rieglerin mukaan Wienissä on totuttu ajattelemaan, että tämänkaltaisia asioita tapahtuu muissa suurissa kaupungeissa, mutta ei Wienissä.

Itävallan viranomaisten mukaan Wienin iskussa on kuollut viisi ihmistä. Yksi kuolleista on iskun tekijä. Vakavasti loukkaantuneita on useita.

Itävaltalaismedian mukaan tekijöitä oletetaan olevan useampia. Poliisioperaatio on edelleen käynnissä.

Tekijä kerrotaan olleen terroristijärjestö Isisin kannattaja ja aseistautuneen rynnäkkökiväärillä, pistoolilla, viidakkoveitsellä ja räjähdysvyöllä. Räjähdysvyö osoittautui kuitenkin väärennökseksi.

