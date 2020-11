Wienin hyökkääjillä islamistinen tausta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ainakin yksi terrori-iskun tekijöistä on yhä karkuteillä.

Itävallan sisäministeri Karl Nehammerin mukaan maanantai-iltana Wienissä tehdyn terrori-iskun tekijät ovat islamistitaustaisia. Hänen mukaansa kyseessä on terrori-isku.

BBC:n mukaan yksi tekijöistä on viiden kuolonuhrin joukossa. Yhden tekijän poliisi on pidättänyt, ja ainakin yksi aseistettu tekijä on yhä karkuteillä.

Ministeri Nehammer sanoi tiistaiaamuna pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että kaupunkilaisten on nyt syytä pysyä kotona.

Nehammerin mukaan kyseessä oli yritys heikentää Itävallan demokraattista yhteiskuntaa.

Tiistai-aamun tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että yhdellä hyökkääjällä oli ollut räjähteitä ja kivääri, ja hänen kerrottiin olevan Isiksen kannattaja.

Itävallan yleisradioyhtiö ORFin mukaan ainakin viisi ihmistä on kuollut ja useita on loukkaantunut maanantai-iltana Wienin keskustassa tehdyssä iskussa. Ammuskeluja tehtiin ainakin kuudessa eri paikassa.