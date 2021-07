WHO:ssa järkytyttiin EM-finaalista: Korona käyttää väkijoukkoa

WHO:n epidemiologi Maria Van Kerkhove twiittasi EM-jalkapallon loppuottelun aikaan tunteellisen viestin.

– Pitäisikö minun nauttia katsoessani leviämistä tapahtuvan silmieni edessä? COVID-19-pandemia ei ole tänään tauolla, Maria Van Kerkhove totesi Lontoon Wembleyn stadionin yleisömerta tarkoittaen.

– Koronavirus ja deltavariantti käyttävät hyväkseen rokottamattomia ihmisiä, suurissa joukoissa, maskittomina, kirkumassa/huutamassa/laulamassa. Tuhoisaa.

Ottelua piti paikan päällä olla seuraamassa noin 67 000 katsojaa. Ennen ottelua Wembleylle kuitenkin rynni paljon ylimääräistä väkeä turvatarkastusten läpi mellakoiden.

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?

The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating.

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) July 11, 2021