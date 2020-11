WHO:n asiantuntija varoittaa kolmannesta aallosta ensi vuoden alussa

Asiantuntijan mukaan Euroopan maiden hallitukset ovat epäonnistuneet.

Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntija David Nabarro varoittaa, että Eurooppaan saattaa tulla koronaviruksen kolmas aalto ensi vuoden alussa, kertoo Hurriyet Daily News.

Nabarron mukaan kolmas aalto on mahdollinen, ”jos hallitukset toistavat aiemmin tekemänsä virheet”.

– Hallitukset epäonnistuivat rakentamaan tarvittavia järjestelmiä kesäkuukausien aikana, kun ensimmäinen aalto oli saatu hallintaan, Nabarro sanoo.

– Nyt meillä on toinen aalto. Jos ei ne eivät rakenna tarvittavia järjestelmiä, kolmas aalto tulee ensi vuoden alussa, hän jatkaa.

Nabarro kehuu Aasian maita koronaviruksen hoidossa.

Hän perustelee, että Aasiassa esimerkiksi rajoituksia ei pureta ennenaikaisesti.

– Ihmiset ovat siellä täysin sitoutuneita. He käyttäytyvät niin, että viruksen leviäminen on vaikeampaa. He pitävät etäisyyttä, käyttävät maskeja, eristävät sairaita sekä pesevät käsiä ja pintoja. He suojelevat riskiryhmiä, asiantuntija sanoo viitaten Aasian maihin.

Euroopan reaktio on Nabarron mukaan ollut epätäydellinen.

Maailmassa on todettu yhteensä 58 189 202 varmennettua koronavirustartuntaa. Eniten tartuntoja on Yhdysvalloissa ja Intiassa. Euroopan maista Ranska on noussut tartuntatilastojen neljänneksi.