WHO:n mukaan yli puolet Euroopan väestöstä saa tartunnan lähiviikkoina

Sairaalahoidon tarve kasvaa, arvioi terveysjärjestön Euroopan johtaja Hans Kluge.

Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan johtaja, tohtori Hans Kluge mukaan omikron-virusmuunnos leviää tällä hetkellä nopeasti Euroopassa.

– Yli 50 prosenttia Euroopan väestöstä saa tartunnan seuraavan 6-8 viikon aikana, Kluge sanoi tiistaina WHO:n tiedotustilaisuudessa.

Hän viittasi Washingtonin yliopiston Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) -tutkimuskeskuksen ennusteeseen.

Korkeat tartuntamäärät näkyvät Klugen mukaan aikanaan sairaalahoidon tarpeen kasvuna. Suurimmassa vaarassa hänen mukaansa ovat rokottamattomat.

Kluge kehotti tiedotustilaisuudessa maita jatkamaan kansalaisten rokotuksia sekä jatkamaan maskien käyttöä.

Koronatilanne on pahentunut jyrkästi myös Suomessa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos kertoi tiistaina, että Suomessa on rekisteröity 9 768 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon aikana uusia tartuntoja on todettu 101 860.