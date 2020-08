WHO vetoaa maiden hallituksiin: Pitäkää maskeja

Maailman terveysjärjestö WHO vetoaa kansalaisiin ja hallituksiin maskin käytön puolesta.

Järjestön johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus totesi tiedotustilaisuudessa maanantaina, ettei helppoa ratkaisua tartuntojen leviämisen estämiseen ole. Tartuntojen lisääntyessä on hänen mukaansa tärkeää, että torjunnassa keskitytään kaikista yksinkertaisimpiin keinoihin: testaamiseen, eristämiseen, potilaiden hoitamiseen ja kontaktien jäljittämiseen.

– Yksilön osalta kyse on sosiaalisen etäisyyden pitämisestä, maskin pitämisestä, käsien pesemisestä ja toisista pois päin yskimisestä. Noudattakaa niitä kaikkia. Viesti ihmisille ja hallituksille on selvä: Noudattakaa niitä kaikkia, Ghebreyesus totesi tiedotustilaisuudessa.

WHO:n johtajan mukaan terveysjärjestö aikoo aloittaa kampanjan maskin käytön puolesta.

– Olemme nähneet maailmalla, ettei koskaan ole liian myöhäistä kääntää epidemian suuntaa. Jos toimimme yhdessä tänään, voimme pelastaa henkiä. Tällä viikolla aloitamme myös maskihaasteen: Kannustamme ihmisiä lähettämään kuvia itsestään maskin kanssa. Sen lisäksi, että se on yksi tärkeimmistä keinoista estää viruksen leviäminen, se ilmentää solidarisuutta, hän sanoi.

– Aiomme jakaa positiivista viestiä siitä, kuinka jokaisella on tärkeä rooli tartuntojen vähentämisessä.

– Käyttämällä maskia välität kaikille sinua ympäröiville ihmisille voimakkaan viestin siitä, että olemme kaikki samassa veneessä.

Ghebreyesusin mukaan voi olla, ettei yksinkertaista ratkaisua epidemian torjuntaan koskaan tule.

Kehotus käyttää maskia koskee hoitajien lisäksi jokaista kansalaista. Ohjeistus koskee erityisesti väkijoukossa liikkumista. Suojainta kehotetaan kantamaan koko ajan mukana.

WHO:n johtaja vetosi maihin jatkamaan koronaviruksen vastaista taistelua.

– Tämä pandemia on terveyskriisi, jollainen tapahtuu kerran vuosisadassa, Ghebreyesus sanoi.

– Suuntaa voidaan vielä muuttaa.

Maailmassa on todettu tällä hetkellä jo yli 18 miljoonaa koronavirustartuntaa ja 686 000 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Eniten tartuntoja on todettu Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Intiassa ja Venäjällä. Yhdysvalloissa tartuntoja on tilastoitu yli 4,6 miljoonaa ja kuolemia yli 154 000.

"The message to people & governments is clear: do it all.

And when #COVID19 is under control, keep going!

Keep strengthening the health system.

Keep improving surveillance, contact tracing & ensure disrupted health services are restarted as quickly as possible"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 3, 2020