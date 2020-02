WHO varoittaa: Uusi koronavirus voi olla Tauti X

Maailman terveysjärjestö WHO:n hätäkomiteaan kuuluva tutkija varoittaa uuden koronaviruksen leviämisriskistä.

Hänen mukaansa COVID-19 voi pahimmillaan muodostua ”tauti X:n” määritelmän täyttäväksi globaaliksi pandemiaksi. Termillä viitataan nopeasti leviävään ja arvaamattomaan tautiin, jonka taustalla on aiemmin tuntematon patogeeni.

– On epäselvää, saadaanko tauti rajattua vai ei. Siitä huolimatta koronaviruksesta on tulossa ensimmäinen todellinen pandemiahaaste, joka sopii tauti X:n kategoriaan, Erasmus-yliopistossa työskentelevä Marion Koopmans kirjoittaa Cell-julkaisussa.

WHO lisäsi tauti X:n vuonna 2017 yhdeksän sairauden listalle, joiden arvioitiin uhkaavan maailmaa laajalla terveyskriisillä. Uusi koronavirus on tartuttanut joulukuun jälkeen yli 79 000 ihmistä kymmenissä eri valtioissa.

Tilanteesta on esitetty myös varovaisen toiveikkaita arvioita. WHO:n Kiina-työryhmän johtaja Bruce Aylward ylisti tiedotustilaisuudessa Kiinan ”rohkeaa ja ennennäkemätöntä” vastausta epidemian hillitsemiseksi.

Uusien tautitapauksien määrä vaikuttaa hidastuneen Hubein maakunnassa tammikuun 23. päivän ja helmikuun 2. päivän välisen huippukauden jälkeen. Italiassa ja Etelä-Koreassa havaitut sadat tapaukset ovat toisaalta lisänneet maailmanlaajuisen leviämisen riskiä.

– Viruksen pysäyttäminen on mahdollista, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom vakuutti tiedotustilaisuudessa.

Aylward key recommendation: this virus is new, and capable of causing enormous health impact. not SARS, not flu, a new virus with its own characteristics. We do need to take a close look at this, not slip into "known territory" to be able to beat this.https://t.co/AWQRcDL88U

— Marion Koopmans (@MarionKoopmans) February 24, 2020