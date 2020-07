WHO varoittaa koronan leviämisestä sisätiloissa

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa koronaviruksen leviämisestä ilmateitse.

Asiantuntijoiden mukaan ei ole vielä täysin selvää, kuinka suuri osa tartunnoista selittyy suorilla pisaratartunnoilla ja muinka moni pienemmillä, ilmassa leijuvilla aerosoleilla.

WHO:n epidemiologi Maria Van Kerkhove nostaa esiin kolme tilannetta, joissa Covid-19 leviää erityisen helposti.

Englanniksi asia kiteytetään kolmeksi C:ksi: ahtaat paikat (crowded spaces), lähikontaktit (close-contact settings) ja ahtaat sisätilat (confined and enclosed spaces).

Yleissääntönä kaikkia ihmismassoja tai ahtaita paikkoja tulisi välttää. Ulkotiloissa tartuntariski on pääsääntöisesti pienempi kuin sisätiloissa, mutta ruuhkaisten torien kaltaiset paikat voivat silti olla otollisia viruksen leviämiselle.

Lähikontakteja esiintyy esimerkiksi ravintoloissa, joissa ihmiset keskustelevat hyvin lähellä toisiaan. Sairastunut henkilö levittää tautia ympäristöönsä jo pelkän puhumisen kautta. Kolmanneksi riskialueeksi lasketaan sisätilat, joiden ilmanvaihto on heikkoa. Covid-19-infektioita on jäljitetty eri puolilla maailmaa konsertteihin, baareihin ja esimerkiksi urheilutapahtumiin.

WHO kehottaa rajoittamaan sisätiloissa vietettyä aikaa ja välttämään ahtaita paikkoja. Muut ihmiset olisi pidettävä ainakin metrin päässä. Ikkunat ja ovet tulisi avata ilmanvaihdon lisäämiseksi, jos mahdollista. Käsihygienia ja oikeaoppinen yskiminen voivat vähentää infektioita.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan, jos fyysisten turvavälien noudattaminen ei ole mahdollista. Sairastuneita kehotetaan pysyttelemään kotonaan ja olemaan yhteydessä lääkäriin.

– Riski on suurin paikoissa, joissa nämä kolme tekijää yhdistyvät. Muista harkita liikkumistasi, vaikka rajoituksia puretaankin, WHO ohjeistaa.

Avoid the Three Cs

Be aware of different levels of risk in different settings.#COVID19 @WHO pic.twitter.com/iRTjzjieJY

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) July 5, 2020