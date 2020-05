WHO varoittaa koronan tupla-aallosta: On aika valmistautua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

WHO:n Euroopan johtaja Hans Klugen mukaan koronaepidemia ei ole ohi.

Euroopan maiden tulisi nyt valmistautua koronaviruksen toiseen aaltoon, Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan johtaja, tohtori Hans Kluge sanoo Telegraphin haastattelussa.

Hän varoittaa rajoituksia purkavia maita. Niiden olisi Klugen mukaan käytettävä aika viisaasti ja kehitettävä terveydenhoidon kapasiteettia.

Vaikka koronavirustapausten määrä onkin laskussa myös taudin pahasti koettelemissa maissa kuten esimerkiksi Britanniassa, Ranskassa ja Italiassa, ei se Klugen mukaan tarkoita, että pandemia olisi päättymässä. Epidemian keskus on hänen mukaansa siirtynyt itään. Tapausmäärät ovat nousussa niin Venäjällä, Ukrainassa, Valko-Venäjällä kuin Kazakstanissakin.

– Singapore ja Japani ymmärsivät nopeasti, ettei nyt ole aika juhlia vaan aika valmistautua. Näin toimitaan Skandinavian maissa. Toista aaltoa ei suljeta siellä pois, mutta he toivovat sen pysyvän paikallisena ja että he pystyvät puuttumaan siihen nopeasti, Hans Kluge toteaa.

”Tupla-aalto”

WHO-johtaja varoittaa, että koronaviruksen toinen aalto voi osua samaan aikaan muiden tautien kanssa.

– Olen erittäin huolestunut tupla-aallosta – syksyllä saattaa tulla toinen aalto Covidia ja kausiflunssa tai tuhkarokko. 500 000 lasta ei saanut ensimmäistä tuhkarokkorokotettaan viime vuonna, Hans Kluge sanoo.

Hän viittaa luvulla Britannian rokotetilastoihin. Suomessa lähes kaikki lapset rokotetaan tuhkarokkoa vastaan.

– Tiedämme historiasta, että pandemioissa maat, joihin tauti ei ole iskenyt aikaisin, voivat kokea toisen aallon, Kluge toteaa.

– Mitä Afrikassa ja itäisessä Euroopassa tullaan näkemään? Ne ovat takamatkalla. Joissain maissa sanotaan, että ”emme ole kuin Italia”. Sitten pari viikkoa myöhemmin pamahtaa. Toinen aalto voi valitettavasti iskeä siellä. Siksi on oltava hyvin varovainen, hän jatkaa.

Hans Klugen mukaan koronavirukseen tepsivän rokotteen tai hoidon puuttuminen merkitsee, että rajoitustoimien purkaminen on tehtävä asteittain ja varovasti.

– Ihmiset ajattelevat, että sulku on ohi. Mikään ei ole muuttunut. Täyden taudin hallinnan paketin on oltava kasassa. Tämä on ydinviesti.