WHO: Rokote ehkä valmis ennen vuodenvaihdetta

Seuraava haaste on rokotteen jakelu, WHO-johtaja arvioi.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi koronarokotteen olevan ehkä valmis jo vuoden loppuun mennessä, uutisoi SVT.

– Toivomme sen onnistuvan, mutta haasteita on useita, sanoo WHO:n rokotusohjelmaa luotsaava Ann Lindstrand.

Ennätysmäärä tutkijoita on kevään aikana pyrkinyt kehittämään rokotteen Covid-19-koronavirusta vastaan. Lindstrandin mukaan yritys on nyt valtava, ja kymmentä rokote-ehdokasta testataan jo ihmisillä. Ensituloksista osa on jo myönteisiä.

– Kehitys kulkee päätähuimaavaa vauhtia. Emme ole koskaan nähneet mitään vastaavaa, Lindstrand kuvailee.

Epävarmuustekijöitä on kuitenkin useita, eikä toimivan rokotteen kehittäminen vielä merkitse massatuotannon aloittamista. Seuraavana haasteena onkin rokotteen jakelu. Lindstrand toivoo kansainvälistä sopimusta jakeluongelman ratkaisemiseksi. Riskiryhmiä on priorisoitava, WHO-johtaja toivoo.

– Kyse on solidaarisuudesta. Heidän jotka tarvitsevat rokotetta eniten kuuluisi saada se ensin, rahan tai oman maan tuotantokapasiteetin ei pitäisi olla ratkaiseva.