WHO muutti radikaalisti suositustaan maskeista

Järjestö suosittelee nyt maskien käyttämistä arjessa.

Maailman terveysjärjestö WHO (The World Health Organization) on muuttanut suositustaan maskien käyttämisestä, uutisoi The Guardian. Nyt WHO suosittelee maskien käyttämistä julkisilla paikoilla.

WHO:n kanta kasvomaskeihin muuttui uuden suosituksen myötä radikaalisti. Aiemmin maskien hyödyllisyydestä koronaviruksen torjunnassa ei järjestön mukaan ollut tarpeeksi näyttöä.

Uusien ohjeiden mukaan maskeja tulisi pitää esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä, ruokakaupoissa, työpaikoilla ja muissa paikoissa, joissa on suuria joukkoja ihmisiä.

Yli 60-vuotiaiden tulisi järjestön suosituksen mukaan käyttää sairaalatason (medical grade) maskia kun tarvittavan etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin ei onnistu. Muiden suositellaan käyttävän kolmikerroksista kangasmaskia, jossa on läpäisevä puuvillakerros lähimpänä kasvoja, sen päällä polypropyleenikerros ja uloimpana synteettinen nestettä läpäisemätön kerros.

Maskien käytöstä huolimatta käsihygienia ja etäisyyksien pitäminen toisiin ihmisiin tulee järjestön mukaan yhä muistaa.

Ei ole myöskään vielä täysin selvää, ovatko maskien käyttäjät suojassa virukselta. Toisia ihmisiä maskien oikeanlainen käyttö saattaa kuitenkin suojata.

Monissa maissa kasvomaskien käyttöä on suositeltu jo aiemmin. Suomessa maskien käyttämisestä ei ole annettu suositusta.